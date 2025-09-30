Piju više od prosjeka, sada se spremaju na drastičan potez: 'Potrebna je zabrana odozgo'

Poljska namjerava zabraniti prodaju alkohola od 22 do šest sati te ograničiti njegovu dostupnost vodeći se zabrinjavajućim statistikama o prekomjernoj konzumaciji. Prijedlog zakonodavnog okvira izazvao je oprečne reakcije

Prema aktualnim podacima Eurostata, Poljska zauzima drugo mjesto po smrtnosti od alkohola, odmah iza Slovenije, jer njezini stanovnici piju više od prosjeka Unije. U želji za obuzdavanjem neslavne statistike, Poljaci namjeravaju zabraniti prodaju alkohola u noćnim satima. Kako piše Politico, koalicijski partneri premijera Donalda Tuska podnijeli su zakonodavne prijedloge koji uključuju zabranu oglašavanja alkoholnih pića, ograničavanje njihove prodaje između 22 i 6 sati, kao i ograničavanje prodaje na benzinskim postajama i online.

Tvrde da su ovakve mjere učinkovite u sprječavanju zdravstvenih problema, referirajući se na primjer Latvije, a koja ih je uvela u kolovozu. Isti izvor navodi da su mjere na nacionalnoj razini uslijedile nakon što je plan ograničavanja propao u Varšavi, čak i unutar Tuskove vladajuće koalicije. Varšava je na kraju ipak uspjela uvesti probne zabrane u dvije od 18 gradskih četvrti, no kritičari tvrde da to nije ni blizu dovoljno učinkovito. Na mjestima na kojima postoje zabrane policijski izvještaji navode pozitivne učinke: manje kriminala, veću sigurnost na ulicama i manje pacijenata na hitnim odjelima. S druge strane, vijećnici su se pobunili protiv prijedloga gradonačelnika Rafała Trzaskowskog, tvrdeći da zadire u građanske slobode, no on je obećao da će nastaviti pokušavati uvesti zabranu, piše isti izvor. Zastupnica Ljevice Joanna Wicha rekla je za Politico da mnogim lokalnim vlastima često nedostaje odlučnosti i hrabrosti da zabrane noćnu prodaju alkohola. 'Zato je potrebna zabrana odozgo', rekla je. Trenutačno prijedlozi prolaze kroz javnu raspravu, a parlament bi trebao početi raditi na njima krajem listopada ili početkom studenoga, dodala je, prenosi isti izvor.

Prema njegovu pisanju, Poljska je zasićena objektima koji prodaju alkohol, a ovim prijedlogom tvrde da bi se smanjila njegova dostupnost te da bi se uvela obvezna provjera dobi pri svakoj kupnji. Uz to, predviđa se zabrana prodaje po promotivnim akcijama, odnosno ispod razine kombinirane trošarine i PDV-a, a opcija je i da se mjera produlji od 21 sat do 9 ujutro. Istodobno raste nezadovoljstvo najavljenim ograničenjima, kako pivarske industrije, tako i poduzetnika koji tvrde da ograničenje zanemaruje tržište. 'Predloženi zakon je populistička prenormiranost nastala na valu emocija i kaotičan skup promjena koje ne uzimaju u obzir trendove potrošnje ili tržišne realnosti', navodi se u priopćenju udruge Browary Polskie, a pivari tvrde da prodaja piva kontinuirano godinama pada dok cijene rastu te da bi se ove mjere negativno odrazile na njih i poduzetnike. Poljska nije jedina koja se nastoji uhvatiti u koštac s problematikom prekomjerne konzumacije alkohola. Krajem prošle godine Austrija, Belgija, Francuska, Latvija, Slovenija i Španjolska izrazile su zabrinutost zbog ovog problema, piše Politico.