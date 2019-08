Zaboravljena Monica Lewinsky još nije rekla sve, a to će ispraviti u popularnoj TV seriji: 'Sramota se za mene lijepila poput smole'

Ohrabrena #Me Too pokretom, bivša pripravnica u Bijeloj kući, Monica Lewinsky u novoj je TV seriji Ryana Murphyja naslovljenoj 'American Crime Story: Impeachment' (Američka krimi priča: Opoziv) spremna iznijeti svoju verziju odnosa s nekadašnjim predsjednikom SAD-a, Billom Clintonom. Zbog najvećeg političkog skandala koji je protresao zemlju i postao glavni globalni trač, Clinton je za dlaku izbjegao opoziv. Lewinsky u nastavku serijala nije samo glavna junakinja nego i njegova producentica

Senat je Clintona spasio od opoziva pokrenutog na prijedlog Kongresa zbog laganja o prirodi odnosa s gospođicom Lewinsky, a bila je to i ostala najveća seks sapunica u povijesti američkih predsjednika.

Nakon mučnih istraga i saslušanja, Clinton je to prilično bezbolno preživio, ako se ne računaju bezbrojni vicevi na njegov račun. No, Monica je ostala javno osramoćena. 'Sramota se na mene lijepila poput smole'- izjavljivala je.

No, dva desetljeća kasnije Monica je spremna iznijeti svoju verziju događaja u novoj hit TV-seriji Ryana Murphyja naslovljenoj 'American Crime Story: Impeachment' (Američka krimi priča: Opoziv) u kojoj ona nije samo glavna junakinja nego i producentica.

'Razuzdanicu' Bijele kuće javnost je godinama doživljavala onako kako su o njoj pisali mediji, a ona je - zauvijek obilježena kao majstorica felacija - uglavnom šutjela o detaljima pržeći se na tihoj vatri, razmišljajući o samoubojstvu , kako je sama kasnije priznala. Iako je u kasnijim intervjuima i u jednoj dokumentarnoj seriji progovarala o spornim danima u Bijeloj kući, mediji su kontrolirali do kuda je mogla ići s priznanjem i opisima pikantnih detalja da ne povrijede javno ćudoređe i zaštite Clintonov ugled. U nedavnom razgovoru s voditeljem Johnom Oliverom u njegovom talk-showu na HBO-u konačno je progovorila o cijeni javnog sramoćenja i o tome koliko bi njezina situacija bila drukčija da su društvene mreže postojale u doba izbijanja skandala.

Nakon prva dva nastavka serije - prvi o slučaju prvaka američkog nogometa i glumca O.J. Simpsona , drugi o umorstvu Giannija Versacea - to je najsočnija američka priča našega doba, a sve tri su vezane za seks: O.J. Simpsonu se sudilo zbog ubojstva bivše supruge i njezina ljubavnika, Versacea je ubio ljubavnik, a pokazalo se da sam predsjednik najjače države na svijetu nije nesklon seksualnom švrljanju na radnom mjestu.

'Opoziv' će premijerno biti prikazan u rujnu 2020., a rađen je na temelju knjige Jeffreya Toobina 'Velika urota: Seksualni skandal koji je skoro srušio predsjednika' objavljene 2017. Nakon prvoga nećkanja, Lewinsky je u razgovoru za Vanity Fair izjavila da je ipak odlučila sudjelovati u projektu ne bi li svijetu konačno, iz ženskoga ugla, kazala 'kako je to stvarno bilo'.

Slučaj Monice Lewinski ponovno je izronio iz poluzaborava u vrijeme #Me Too pokreta i pokušaja Demokrata da opozovu Donalda Trumpa, u vrijeme kada su žene progovorile kao žrtve napastovanja, a ne kao predatorice koje su moćnike osvajale seksom da dođu do cilja. U novom društvenom ozračju Clintonova bivša miljenica želi postati heroina, a ne tragična luzerica s obilježenom budućnosti na koju svatko može pljucnuti kakvim masnim vicem.

A pljuckalo se. Govoreći o njezinoj odgovornosti, Hillary Clinton je izjavljivala da je riječ o 'punoljetnoj osobi koja je morala znati što radi', kao da napaljeni suprug nije bio jednako punoljetan kada je u Ovalnom uredu rasipao sjeme po plavoj haljini mlade službenice. Podržavajući supruga, Hillary je čak tvrdila da je afera plod konspiracije desnoga političkog krila jer je rovarilo protiv njezina muža od dana kada je najavio kandidaturu za predsjednika.