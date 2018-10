Slavna oskarovka otkrila kako je u djetinjstvu bila više puta seksualno zlostavljana

Glumica Tatum O'Neal, poznata kao najmlađa glumica koja je osvojila oskara, šokirala je javnost priznanjem kako je u djetinjstvu bila više puta seksualno zlostavljanja

'Moj se otac ne sjeća kako ja izgledam. On vidi plavu kosu, crnu haljinu i za njega je to samo žena kojoj se mora upucavati. Nije znao da sam to ja pa mi je prišao, a ja sam ga morala podsjetiti da ima 70 godina i da sam ja njegova kći. To je drugi put da mi se nabacivao. On živi u drugom svijetu', ispričala je glumica.

Otac i kći pokušali su se ponovno povezati u reality showu 'Ryan and Tatum: The O'Neals', ali Tatum kaže da emisija nije polučila željeli efekt.

Danas je oskarovka u braku s teniskom zvijezdom Johnom McEnroeijem s kojim ima troje djece, Kevina, Seana i Emily.