Misterij bogatstva navodnog milijardera optuženog za seksualno iskorištavanje maloljetnica zbog kojeg je Trump ostao bez još jednog bliskog suradnika

Usprkos velikoj pažnji oko Jeffreyja Epsteina, uhićenog i optuženog za seksualno iskorištavanje maloljetnica, način na koji se obogatio navodni američki milijarder i dalje je misterija, a nagađanja se kreću od ucjenjivanja do piramidalnih shema

Epstein je 'regrutirao' maloljetne djevojke na razne načine, a mreža mu je bila toliko razgranata i organizirana da su mu u tome pomagale četiri asistentice. Za jednu od njih Epstein je navodno svojevremeno izjavio i da mu je bila seksualna robinja te da ju je kupio od roditelja s područja bivše Jugoslavije. Prethodne i najnovije optužnice ukazuju na to da je bio organizator mreže kroz koju je prošlo nekoliko desetaka maloljetnica, od kojih su neke navodno imale samo 13 godina, no godinama je uspijevao izmaknuti odgovarajućoj kazni.

Ipak, unatoč svim informacijama koje su kroz godine isplivale na površinu, jedna stvar i dalje ostaje misterija, a to je način na koji se Epstein obogatio. Postavlja se pitanje i je li stvarno milijarder, kako ga se često označava, no nema sumnje da bogat jest. Prema onome što je dosad otkriveno, vlasnik je raskošnog stana u New Yorku čija se vrijednost kreće oko 70 milijuna dolara, vile na Floridi koja vrijedi 12 milijuna dolara, stana u Francuskoj, ranča u američkoj saveznoj državi New Mexico te posjeduje vlastiti otok među Američkim Djevičanskim Otocima. Također, posjeduje privatni mlažnjak te petnaestak automobila.