Nije naučio ništa iz afere Signal: Waltz koristi Gmail za službene poslove

Lider oporbe u američkom Kongresu, demokrat Hakeem Jeffries za Axios je rekao da 'Mike Waltz nipošto nije kvalificiran za obnašanje osjetljive dužnosti u sektoru nacionalne sigurnosti'.

Ono što je još zanimljivije u cijeloj priči je to da su Trump i njegovi suradnici 2016. provodili hajku na Hillary Clinton zbog istog takvog slučaja, odnosno zbog korištenja privatnog e-maila za službenu korespodenciju u vrijeme dok je bila državna tajnica u administraciji Baracka Obame. Trump i ljudi oko njega tu su aferu pumpali mjesecima tijekom predizborne kampanje 2016., a do danas je iz tog vremena ostao poznat uzvik 'Lock her up!' (eng. Zatvorite je!) koju su za Clinton često koristili Trump i njegovi glasači na predizbornim skupovima.