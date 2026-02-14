Za nedjelju upaljen meteoalarm za veći dio zemlje, najavljen snijeg, olujna bura...

U nedjelju je za veći dio Hrvatske upaljen meteoalarm. Na Jadranu će bura biti jaka do olujna, a podno Velebita na udare i orkanska, upozorava DHMZ.

DHMZ je za nedjelju najavio vjetrovito vrijeme, a u unutrašnjosti osjetno svježije. Prvi dio dana donosi umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mjestimice s kišom, dok su u kopnenim krajevima mogući i susnježica te snijeg, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj i u istočnim dijelovima zemlje. Na jugu se u noći i ujutro lokalno očekuju jači pljuskovi.

Od sredine dana oborina će postupno prestajati, a naoblaka se smanjivati. Puhat će umjeren do jak sjeverni vjetar, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će bura biti jaka do olujna, a podno Velebita na udare i orkanska, uz postupno slabljenje prema večeri, upozorava DHMZ. U unutrašnjosti će se temperatura kretati između 3 i 8 stupnjeva, uz osjetan pad navečer. Na Jadranu će jutarnje vrijednosti biti od 7 do 11, a najviše dnevne između 11 i 14 stupnjeva Celzija.