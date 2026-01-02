Javio se vlasnik izgorjelog kafića u Švicarskoj: Poslao je kratku poruku

Mediji su došli do Jacquesa Morettija, vlasnika kafića Le Constellation u kojemu je na Novu godinu izbio požar u kojem je poginulo najmanje 40, neki mediji spominju i 47 osoba, a ozlijeđeno gotovo 120 osoba
Nakon tragedije u kafiću Le Constellation u poznatom švicarskom skijalištu Crans Montani, u kojoj je život izgubilo najmanje 40, neki strani mediji spominju i 47 osoba, a gotovo 120 ih je ozlijeđeno, po prvi puta se oglasio i vlasnik, Jacques Moretti.
Za portal 20 Minuten je rekao da on i supruga "ne mogu ni jesti, ni spavati" te da se osjećaju "jako bolesno". Zbog toga je odbio dulji razgovor, ali je potvrdio da surađuje s istražiteljima.
"Učinit ćemo sve što je u našoj moći da pomognemo rasvijetliti uzrok požara. Činimo sve što možemo. Naši su odvjetnici također uključeni", rekao je Moretti.
Dodao je da je Le Constellation u posljednjih 10 godina prošao tri inspekcije te da je sve bilo "u skladu s regulativama".
U kobnim trenucima, njegova je supruga bila u kafiću. Zadobila je opekline na ruci te je otpuštena iz bolnice.
Glavna švicarska državna odvjetnica Beatrice Pilloud, istaknula je da su vlasnici kafića ispitani u svojstvu svjedoka. Kako se zasad ne može utvrditi njihova kaznena odgovornost, nisu niti pokrenute mjere opreza poput ograničavanja kretanja ili zabrane izlaska iz zemlje.
Inače, bračni par Moretti u Crans Montani ima i burger bar, dok u francuskom Lensu vode ogromni restoran.