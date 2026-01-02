jacques moretti

Javio se vlasnik izgorjelog kafića u Švicarskoj: Poslao je kratku poruku

M.Da.

02.01.2026 u 20:07

Kafić Le Constellation uoči katastrofalnog požara
Kafić Le Constellation uoči katastrofalnog požara Izvor: Profimedia / Autor: Agenzia Fotogramma/IPA / Sipa Press / Profimedia
Bionic
Reading

Mediji su došli do Jacquesa Morettija, vlasnika kafića Le Constellation u kojemu je na Novu godinu izbio požar u kojem je poginulo najmanje 40, neki mediji spominju i 47 osoba, a ozlijeđeno gotovo 120 osoba

Nakon tragedije u kafiću Le Constellation u poznatom švicarskom skijalištu Crans Montani, u kojoj je život izgubilo najmanje 40, neki strani mediji spominju i 47 osoba, a gotovo 120 ih je ozlijeđeno, po prvi puta se oglasio i vlasnik, Jacques Moretti.

Za portal 20 Minuten je rekao da on i supruga "ne mogu ni jesti, ni spavati" te da se osjećaju "jako bolesno". Zbog toga je odbio dulji razgovor, ali je potvrdio da surađuje s istražiteljima.

"Učinit ćemo sve što je u našoj moći da pomognemo rasvijetliti uzrok požara. Činimo sve što možemo. Naši su odvjetnici također uključeni", rekao je Moretti.

vezane vijesti

Dodao je da je Le Constellation u posljednjih 10 godina prošao tri inspekcije te da je sve bilo "u skladu s regulativama". 

U kobnim trenucima, njegova je supruga bila u kafiću. Zadobila je opekline na ruci te je otpuštena iz bolnice. 

Istraga nakon tragedije na švicarskom skijalištu
  • Istraga nakon tragedije na švicarskom skijalištu
  • Istraga nakon tragedije na švicarskom skijalištu
  • Istraga nakon tragedije na švicarskom skijalištu
  • Istraga nakon tragedije na švicarskom skijalištu
  • Istraga nakon tragedije na švicarskom skijalištu
    +18
Istraga nakon tragedije na švicarskom skijalištu Izvor: Profimedia / Autor: MAXIME SCHMID / AFP / Profimedia

Glavna švicarska državna odvjetnica Beatrice Pilloud, istaknula je da su vlasnici kafića ispitani u svojstvu svjedoka. Kako se zasad ne može utvrditi njihova kaznena odgovornost, nisu niti pokrenute mjere opreza poput ograničavanja kretanja ili zabrane izlaska iz zemlje. 

Inače, bračni par Moretti u Crans Montani ima i burger bar, dok u francuskom Lensu vode ogromni restoran

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
jacques moretti

jacques moretti

Javio se vlasnik izgorjelog kafića u Švicarskoj: Poslao je kratku poruku
riječ stručnjaka

riječ stručnjaka

Kako je došlo do tragedije u Švicarskoj: 'To je najgora moguća situacija'
korupcija u graditeljstvu

korupcija u graditeljstvu

Hong Kong krenuo u čistku: Karteli povezani s trijadama sudjelovali u obnovi naselja

najpopularnije

Još vijesti