Javio se vlasnik izgorjelog kafića u Švicarskoj: Poslao je kratku poruku

Mediji su došli do Jacquesa Morettija, vlasnika kafića Le Constellation u kojemu je na Novu godinu izbio požar u kojem je poginulo najmanje 40, neki mediji spominju i 47 osoba, a ozlijeđeno gotovo 120 osoba

Nakon tragedije u kafiću Le Constellation u poznatom švicarskom skijalištu Crans Montani, u kojoj je život izgubilo najmanje 40, neki strani mediji spominju i 47 osoba, a gotovo 120 ih je ozlijeđeno, po prvi puta se oglasio i vlasnik, Jacques Moretti. Za portal 20 Minuten je rekao da on i supruga "ne mogu ni jesti, ni spavati" te da se osjećaju "jako bolesno". Zbog toga je odbio dulji razgovor, ali je potvrdio da surađuje s istražiteljima.

"Učinit ćemo sve što je u našoj moći da pomognemo rasvijetliti uzrok požara. Činimo sve što možemo. Naši su odvjetnici također uključeni", rekao je Moretti.

Dodao je da je Le Constellation u posljednjih 10 godina prošao tri inspekcije te da je sve bilo "u skladu s regulativama". U kobnim trenucima, njegova je supruga bila u kafiću. Zadobila je opekline na ruci te je otpuštena iz bolnice.

