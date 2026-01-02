Zelenski ima još novosti: Mijenja ministra obrane

fedorov umjesto šmihala

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u petak je objavio svoju namjeru da zamijeni ministra obrane Denisa Šmihala navodeći da je ponudio tu dužnost Mihailu Fedorovu, prvom zamjeniku premijera i sadašnjem ministru digitalne transformacije

'Odlučio sam promijeniti strukturu ukrajinskog Ministarstva obrane. Ponudio sam Mihailu Fedorovu poziciju novog ukrajinskog ministra obrane', rekao je Zelenskij u svom dnevnom obraćanju emitiranom na društvenim mrežama.

Prema njegovim riječima, 'Mihail je vrlo uključen u pitanja vezana uz dronove i vrlo učinkovito radi na digitalizaciji javnih usluga i procesa'. Ukrajinski predsjednik, međutim, nije objasnio svoju odluku da zamijeni sadašnjeg ministra obrane, Denisa Šmihala, bivšeg premijera koji je na tu dužnost imenovan prije manje od godinu dana, u srpnju 2025.

Kazao je samo da je Šmihal pokazao dobre rezultate kao ministar obrane te da mu je ponuđeno drugo mjesto u vladi.

Mihail Fedorov (34) obnaša dužnost ministra digitalne transformacije od 2019. Malo je poznat javnosti i novajlija je u politici.

U petak je Volodimir Zelenski' također objavio imenovanje šefa ukrajinske vojne obavještajne službe, Kirila Budanova, za šefa predsjedničke administracije, što je ključna pozicija. Budanov zamjenjuje Andrija Jermaka, jednog od najmoćnijih ljudi u Ukrajini prije njegovog pada usred korupcijskog skandala.

