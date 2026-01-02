Kako je došlo do tragedije u Švicarskoj: 'To je najgora moguća situacija'

'Ono što znamo je da je strop bio zapaljivog materijala, što je najgora moguća situacija u požaru. U takvim situacijama se požari razvijaju doslovno u roku dvije minute. Mi u nastavi često koristimo simulacije požara u kojima je stradavalo stotinjak ljudi gdje se u noćnom klubu požar u dvije minute razvije do takve situacije da jednostavno preživljavanje u njemu nije moguće ', rekao je za Dnevnik Nove TV.

Uz aktiviranu scensku pirotehniku u zatvorenom prostoru i zapaljivim materijalima, još je jedan ključni pokazatelj zanemarenih sigurnosnih mjera.

'To su zatvoreni prostori koji nisu velike kvadrature, odnosno nisu za broj koji su u ovom slučaju primili. Činjenica je da postoje propisi po kojima mora biti izrađen plan evakuacije i spašavanja. Idući korak je odrediti osobe koje su stručno osposobljene za provedbu evakuacije spašavanja i svake dvije godine vježba. Vježba ne bi smjela biti formalnost', napomenuo je Zlatko Videc, predsjednik Hrvatske udruge stručnjaka zaštite na radu.

Prema posljednjim podacima, poginulo je najmanje 40 ljudi dok ih je 119 ozlijeđeno.