korupcija u graditeljstvu

Hong Kong krenuo u čistku: Karteli povezani s trijadama sudjelovali u obnovi naselja

M.Da.

02.01.2026 u 19:39

Izvor: Profimedia / Autor: Vernon Yuen / Zuma Press / Profimedia
Korupcijske su aktivnosti otkrivene u obnovi dvaju naselja u Hong Kongu. Rezultat je to antikorupcijske akcije pokrenute nakon požara devet nebodera u kojem je poginulo više od 160 osoba

Agencija za suzbijanje korupcije Hong Konga uhitila je 21 osobu zbog sumnje na korupciju u građevinskom sektoru. Rezultat je to akcije protiv korupcije u tamošnjem građevinskom sektoru, koja je započela nakon požara neboderskog naselja u kojem je, krajem studenog, poginulo više od 160 ljudi, piše Reuters.

Požar nebodera u Hong Kongu Izvor: Profimedia / Autor: Vernon Yuen / Zuma Press / Profimedia

Neovisno povjerenstvo, osnovano nakon te tragedije, dobilo je zadatak da istraži uzroke požara, ali i cijelu građevinsku industriju. Otkrili su nepravilnosti u financiranju obnove dvaju naselja. U jednom od naselja izvođač radova je podmitio projektnog konzultanta i nekoliko članova udruge vlasnika kako bi osigurao ugovor o obnovi vrijedan 33 milijuna hongkonških dolara (4,24 milijuna američkih dolara).

U drugom su naselju posrednici na koruptivne načine prikupljali punomoći od vlasnika stanova kako bi utjecali na glasovanje i osigurali buduće ugovore o obnovi. U oba slučaja, riječ je o kartelu povezanom s trijadama, odnosno mafijom. 

Naselja obuhvaćena istragom nisu povezana s naseljem Wang Fuk Court u kojem se dogodio katastrofalan požar, kojeg su vatrgasci gasili dva dana. Istragom je utvrđeno da su širenje vatre uzrokovali nekvalitetni materijali korišteni tijekom obnove nekolicine nebodera. 

