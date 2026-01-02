Hong Kong krenuo u čistku: Karteli povezani s trijadama sudjelovali u obnovi naselja

Agencija za suzbijanje korupcije Hong Konga uhitila je 21 osobu zbog sumnje na korupciju u građevinskom sektoru . Rezultat je to akcije protiv korupcije u tamošnjem građevinskom sektoru, koja je započela nakon požara neboderskog naselja u kojem je, krajem studenog, poginulo više od 160 ljudi, piše Reuters .

Neovisno povjerenstvo, osnovano nakon te tragedije, dobilo je zadatak da istraži uzroke požara, ali i cijelu građevinsku industriju. Otkrili su nepravilnosti u financiranju obnove dvaju naselja. U jednom od naselja izvođač radova je podmitio projektnog konzultanta i nekoliko članova udruge vlasnika kako bi osigurao ugovor o obnovi vrijedan 33 milijuna hongkonških dolara (4,24 milijuna američkih dolara).

U drugom su naselju posrednici na koruptivne načine prikupljali punomoći od vlasnika stanova kako bi utjecali na glasovanje i osigurali buduće ugovore o obnovi. U oba slučaja, riječ je o kartelu povezanom s trijadama, odnosno mafijom.

Naselja obuhvaćena istragom nisu povezana s naseljem Wang Fuk Court u kojem se dogodio katastrofalan požar, kojeg su vatrgasci gasili dva dana. Istragom je utvrđeno da su širenje vatre uzrokovali nekvalitetni materijali korišteni tijekom obnove nekolicine nebodera.