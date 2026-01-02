Bit će sve hladnije - evo kad se očekuje 'deblji snježni pokrivač'

Idućih dana na većinom oblačnom kopnu sve hladnije, u novom tjednu i studeno. Povremeno će padati snijeg, na Sveta tri kralja mogao bi se stvarati i deblji snježni pokrivač, prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda

'Subota na istoku Hrvatske pretežno oblačna, uz oborinu glavninom prijepodne. Kiša će prelaziti u susnježicu, uglavnom u gorju i snijeg. Slab do umjeren sjeveroistočnjak okrenut će na jugoistočnjak. Temperatura između 0 i 4 °C. Podjednake vrijednosti i u središnjoj Hrvatskoj. Snijeg je vjerojatniji u gorju, a u nizinama uglavnom kiša pa susnježica. Sredinom dana većinom suho uz moguća sunčana razdoblja. I na zapadu Hrvatske mjestimice kiša, uglavnom do jutra pa ponovno navečer, u pretežno oblačnoj Gorskoj Hrvatskoj i susnježica te snijeg. Na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, umjeren do jak zapadnjak ujutro će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak, navečer jugo, a podno Velebita moguća je bura. Temperatura u gorju od 0 do 5 °C, a na obali najniža od 5 do 10 °C, najviša od 10 do 13 °C.

Jugo i veliki valovi u Dubrovniku Izvor: Pixsell / Autor: Grgo Jelavic/PIXSELL







I u Dalmaciji promjenjivo. Sredinom dana uglavnom suho uz sunčana razdoblja, a jutro i večer oblačniji uz lokalnu kišu i grmljavinu. Većinom umjeren jugozapadnjak prolazno će okrenuti na slabiji sjeverozapadnjak, navečer i jugo. Najniža temperatura zraka od 2 °C u unutrašnjosti do 14 °C na otocima, najviša i do 16 °C. Na krajnjem jugu Hrvatske česta kiša s grmljavinom, moguće i obilna. Uz umjeren do jak jugozapadnjak i južni vjetar more valovito. Najniža temperatura zraka od 7 do 13 °C, a najviša oko 15 °C.', rekla je Katarina Katušić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za HRT.