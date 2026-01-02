Veleposlanik: Troje državljana Srbije ozlijeđeno, jedan nestao

'Mi smo identificirali četiri imena od kojih smo u kontaktu s dvije obitelji, pri čemu su troje od ta četiri imena identificirani kao ozlijeđeni, a jedna osoba se vodi kao nestala. Međutim, naravno, ne znamo je li ta osoba možda negdje smještena, ozlijeđena ili je možda, nažalost, preminula', rekao je Trifunović.

On je naglasio i da dužnosnici veleposlanstva još nisu utvrdili je li riječ o istim osobama koje su švicarske vlasti ranije danas navele kao ozlijeđene državljane Srbije i da je u tijeku utvrđivanje svih okolnosti.

'Morat ćemo sačekati dan-dva, dok se situacija ne raščisti', naglasio je veleposlanik.

Švicarska policija priopćila je ranije danas da je službeno identificirano 113 od 119 ozlijeđenih, te da postupak službene identifikacije preostalih šest osoba još traje.

Među identificiranima je 71 švicarski državljanin, 14 francuskih, 11 talijanskih, četiri srpska, jedan iz BiH, jedan Belgijac, jedan državljanin Luksemburga, te po jedan poljski i portugalski državljanin.

Veleposlanstvo Srbije u Bernu poduzelo je sve mjere čim se doznalo za tragediju i stupilo u kontakt sa švicarskim vlastima.