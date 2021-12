WHO: Broj zaraženih omikron varijantom udvostručuje se u manje od tri dana u područjima prijenosa u zajednici

Varijanta omikron koronavirusa zabilježena je u 89 zemalja i broj slučajeva se udvostručuje u 1,5 do tri dana u područjima prijenosa u zajednici, objavila je u subotu Svjetska zdravstvena organizacija (WHO)

Omikron se brzo širi u zemljama s visokim razinama imuniteta u populaciji, no nije jasno je li to zbog sposobnosti virusa da izbjegne imunitet, njegove sposobnosti za povećanom prenosivošću ili kombinacije oboje, navodi WHO.

Agencija je naznačila omikron kao varijantu koja izaziva zabrinutost 26. studenoga, brzo nakon što je prvi put otkrivena, a varijanta još nije dovoljno poznata, kao ni ozbiljnost bolesti koju izaziva.