Vujnovac: Pogriješio sam kad sam posudio novac HDZ-u

Što se tiče početaka i navodne povezanosti s politikom, odvratio je: ''Volio bih znati koja od politika, vezali su me za svaku Vladu. Koja Vlada je meni pomogla?"

"Što je sistemski rizik? U kojem smjeru to ide?'', zapitao je Vujnovac pa upozorio da je u njegovom sustavu ne postoji nešto kao Agrokor.

''Mislite li da sam dobio bilo kakvu potporu. Moramo biti vrlo oprezni", dodao je te potvrdio da je poznavao Ivana Vrdoljaka, ali i kazao: "Ja sam pionir plinskog biznisa u Hrvatskoj."

Kazao je da nema kontakte s premijerom Andrejem Plenkovićem, sretali se jesu, ali se dogovorali nisu, a kad je zadnji put bio u zgradi Vlade ne sjeća se.

"Mislim da izvršna vlast treba ljude poput mene", kazao je i poručio: "Želim donijeti izvrsnost ovoj državi."

Upitan o pozajmici HDZ-u rekao je da je to bilo prije 10 godina. ''Ja nisam donirao sredstva HDZ-u. Posudio sam novac uz sedam posto kamate. Mislim da je to bila moja greška tada". Nije siguran da bi to ponovio.

Domovinski pokret kao političko krilo PPD-a? "Ja sam liberal. Ne dijelim s njima politički nazor'', kazao je. Što se tiče Marija Radića, rekao je kako misli da bi mu bilo bolje da se nije bavio politikom.

Što se tiče veza s obavještajnom zajednicom, kazao je da je Josipa Jurčevića upoznao nakon što on više nije bio njezin dio.

Kad je riječ o Jurici Lovrinčeviću, rekao je da ne bi komentirao njegov politički angažman. "Ne bih ulazio u analizu njegovih motiva", kazao je upitan oko afere Mreža. Što se tiče afere Plin za cent, kazao je da treba vidjeti što je kreiralo viškove u sustavu.

Kad je riječ o navodnoj povezanosti s Rusijom, kazao je da nije radio s Rusijom, nego Gazpromom, koji je u većinskom ruskom vlasništvu te je odbacio da ima straha od Rusa.

"PPD je sigurno ispunio svoje obaveze", kazao je i dodao da ne može zbog pravnih razloga govoriti o detaljima.

Zašto nije platio carinu na dijamantnu ogrlicu vrijednu pola milijuna eura, rekao je da je to njegova treća greška i da je sve platio te da ništa nije zatajio. Ogrlica je, kaže, bila namijenjena njegovoj ženi. Igrao je davno poker, ali blefer nije, kaže: "Ja uvijek igram na sigurno."