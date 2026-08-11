Vučić uz pjesmu i pun stol bocnuo Hrvatsku: 'Brač, Hvar? Ništa od toga, ovdje je i more najbolje'

Aleksandar Vučić objavio je snimku druženja na Kokinom Brodu uz pjesmu, hranu i ministre, pritom poručivši da mu provod na Braču, Hvaru, u Ateni ili Bodrumu nije potreban

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram profilu snimku druženja na Kokinom Brodu, gdje je u društvu ministara i suradnika uživao uz pjesmu, hranu i piće. Na snimci se vidi kako srbijanska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović s mikrofonom sjedi tik do Vučića i pjeva stihove: 'Idem preko zemlje Srbije, ide srce gdje mu milije, i da mi je to posljednje, doći ću do tebe.'

Za stolom su bili brojni Vučićevi suradnici, a atmosfera je bila izrazito vesela. Vučić je objavu iskoristio i za poruku koja je privukla posebnu pozornost. 'Provod na Braču, Hvaru, Ateni ili Bodrumu... Ništa od toga... Ovo je Kokin Brod, Zlatibor, Srbija. Živjela Srbija! P.S. Ovdje je i more najbolje', napisao je.