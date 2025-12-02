ne želi sukob, ali...

Putin: Ako Europa želi rat, spremni smo

Bi. S. / Hina

02.12.2025 u 16:48

Vladimir Putin
Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: ALEXANDER NEMENOV / POOL
Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u utorak da Rusija ne želi rat s europskim silama, ali da je, ako Europa želi rat, Rusija odmah spremna za borbu

Putin je rekao da europske sile postavljaju zahtjeve o mogućem mirovnom rješenju za Ukrajinu koje Moskva smatra apsolutno neprihvatljivim.

'Nemamo namjeru ratovati s Europom, ali ako Europa to želi i počne, mi smo od ovog trenutka spremni', rekao je Putin novinarima uoči sastanka s američkim izaslanikom Steveom Witkoffom u Moskvi.

Optužio je Europljane da žele spriječiti američke napore čiji je cilj okončati rat u Ukrajini. 'Oni nemaju mirovni program, oni su na strani rata'.

Ova zemlja zarađuje milijarde na ruskom ratu i troši ih na sofisticirano naoružanje Izvor: tportal.hr / Autor: EPA/PIXSELL/Neven Bučević

tportal
'GENERACIJA NJEMAČKA'

potvrđena optužnica

poruka iz dublina

