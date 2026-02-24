u srbiji

Vučić se pohvalio: Prosječna plaća prvi put u povijesti iznad 1.000 eura

Bi. S.

24.02.2026 u 21:01

Aleksandar Vučić
Aleksandar Vučić Izvor: Profimedia / Autor: Lafargue Raphael/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia
Bionic
Reading

Aleksandar Vučić izjavio je danas da je prosječna plaća u prosincu iznosila 1.057 eura i da je po prvi put u povijesti Srbije zabilježen prelazak iznad 1.000 eura.

On je novinarima u Beogradu rekao da su najveće zarade u Beogradu, Novom Sadu i Boru, a da posebno treba raditi na tome da se razvija i da se plaće povećavaju i na jugu Srbije, prenosi danas.rs.

Vučić je najavio da će između 5. i 10. ožujka biti predstavljen i 'plan razvoja Srbije od 2030. do 2035. godine'.

vezane vijesti

Prema njegovim riječima to će biti kompliciran i sveobuhvatan plan, ali se u njemu neće govoriti o tome kako će 'teći med i mlijeko', već o tome što se treba mijenjati kako bi zemlja napredovala.

vezane vijesti

preporučujemo

posjet kijevu

posjet kijevu

Ukrajinci odlikovali Andreja Plenkovića: Dobio je najveću moguću počast
ovog četvrtka

ovog četvrtka

Iran spreman na sve kako bi izbjegao američki napad: Novi sastanak u Ženevi
predsjednik pod pritiskom

predsjednik pod pritiskom

Od mesije do parije: Rat ga je uzdigao, skandali ga pritišću, dolazi li kraj ere Zelenskog?

najpopularnije

Još vijesti