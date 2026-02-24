Vučić se pohvalio: Prosječna plaća prvi put u povijesti iznad 1.000 eura

On je novinarima u Beogradu rekao da su najveće zarade u Beogradu, Novom Sadu i Boru, a da posebno treba raditi na tome da se razvija i da se plaće povećavaju i na jugu Srbije, prenosi danas.rs.

Vučić je najavio da će između 5. i 10. ožujka biti predstavljen i 'plan razvoja Srbije od 2030. do 2035. godine'.