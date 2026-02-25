Vučić se posebnom europskom predstavniku žalio na težak život Srba na Kosovu

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić požalio se u srijedu posebnom predstavniku Europske unije za dijalog Beograda i Prištine Peteru Sorensenu na težak položaj Srba, istaknuvši zabrinutost zbog namjera Prištine da počne provoditi nove zakone koji bi mogli diskriminirati srpsku zajednicu.

Sorensen je u veljači 2025. preuzeo dužnost od slovačkog diplomata Miroslava Lajčaka i na početku mandata poručio da je potpuna normalizacija odnosa jedini način da i Srbija i i Kosovo budu dio Unije. Vučić je poslije sastanka u Beogradu na Instagramu "posebno istaknuo zabrinutost u povodu namjera Prištine da od 15. ožujka počne provođenje novih eskalatornih i duboko diskriminatornih odluka" koje "izravno ugrožavaju opstanak srpskog naroda" na Kosovu. Beograd najavljeni Zakon o strancima vidi kao moguću ugrozu pitanja boravka, rada i opstanka tisuća ljudi koji funkcioniraju u sustavu institucija Srbije.

To se napose odnosi na obrazovanje jer se brojni studenti iz Srbije, sa sjevera Crne Gore, te polovica profesora i suradnika na fakultetima u Kosovskoj Mitrovici, po novom zakonu mogu smatrati strancima. Oni će na teritoriju Kosova moći boraviti najdulje tri dana ili navesti razlog za produljeni boravak, a ako je razlog studiranje ili rad na nekom od fakulteta, onda ta institucija mora biti akreditirana u Prištini. Vučić je, kako navodi, zamolio da "međunarodna zajednica najozbiljnije shvati ta izuzetno važna pitanja i da učini sve da osigura poštivanje prava" srpske zajednice na Kosovu. On je naglasio i da se priključivanjem Kosova regionalnom vojnom savezu, "dodatno podižu napetosti i ugrožava sigurnost srpskog naroda".