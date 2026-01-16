Vučić: 'Svi znaju da bojkotiram samo Piculu. Neću razgovarati s onima koji žele najgore Srbiji'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u velikom intervjuu za TV Pink poručio je da svi u Srbiji znaju da bojkotira samo Tonina Piculu, izvjestitelja Europskog parlamenta za Srbiju, i druge slične njemu
Komentar Vučića za TV Pink dolazi nakon sastanka s ministrom za Europu i vanjske poslove Francuske Jean-Noelom Barrom. Vučić se osvrnuo na dolazak misije Europskog parlamenta i Piculinu izjavu da ne želi razgovarati o europskoj suradnji i i da bojkotira dolazak misije.
Kaže da je donio odluku o bojkotu europarlamentarca Vladimira Prebiliča, kojeg je nazvao osobnim potrčkom Dragana Šolaka. Zatim se zbog toga ispričao, prenosi Danas.
'Neću razgovarati s takvim ljudima. Neću razgovarati s onima koji žele najgore Srbiji', rekao je Vučić.
Vučić je opet govorio o tome zašto se on i Brnabić neće susresti s europarlamentarcima, ponovivši da nisu uskladili svoj dolazak sa predstavnicima vlasti u Srbiji, te da on već pet mjeseci ima zakazan odlazak u Davos gdje će se sastati s povjerenicom za proširenje EU Martom Kos.
Istaknuo je da je 'Srbija na europskom putu i da ne želi da je itko ponižava, pa ni zastupnici Europskog parlamenta-
Prema njegovim riječima, europarlamentarci dolaze kako bi u veljači ili ožujku napisali još jednu deklaraciju protiv Srbije.
Put u Davos: Samo su mene iz regije najavili kao važnog lidera
Predsjednik Srbije kaže da je 12. puta bio u Davosu i da su sada samo njega iz regije 'stavili kao važnog lidera koji dolazi'.
Najavio je da će tamo održati važne razgovore. 'Najvažniji su za nas susreti s onima s kojima moramo rješavati pitanja od NIS-a do drugih političkih pitanja. Za mene je to velika borba, veliki izazov, bezbroj problema… netko mora o svemu voditi računa. Ja sam po prirodi bliže pesimist, ali nadam se i vjerujem da ćemo to uspijeti', rekao je Vučić.
Vučić je poručio da razgovori s mađarskim MOL-om o preuzimanju ruskog udjela u NIS-u nisu laki i izrazio uvjerenje da će biti sve u redu, kao i da očekuje dogovor u sljedećim danima.
Vučić je u intervjuu za Pink, u zgradi Predsedništva Srbije, na pitanje da li je Srbija bliža tom dogovoru sada nego 24 sata ranije, rekao: 'Nisu laki razgovori ni sa MOL-om, nema tu lakih razgovora. Ali vjerujem da će biti sve u redu'.