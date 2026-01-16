Vučić: 'Svi znaju da bojkotiram samo Piculu. Neću razgovarati s onima koji žele najgore Srbiji'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u velikom intervjuu za TV Pink poručio je da svi u Srbiji znaju da bojkotira samo Tonina Piculu, izvjestitelja Europskog parlamenta za Srbiju, i druge slične njemu

Komentar Vučića za TV Pink dolazi nakon sastanka s ministrom za Europu i vanjske poslove Francuske Jean-Noelom Barrom. Vučić se osvrnuo na dolazak misije Europskog parlamenta i Piculinu izjavu da ne želi razgovarati o europskoj suradnji i i da bojkotira dolazak misije. Kaže da je donio odluku o bojkotu europarlamentarca Vladimira Prebiliča, kojeg je nazvao osobnim potrčkom Dragana Šolaka. Zatim se zbog toga ispričao, prenosi Danas. 'Neću razgovarati s takvim ljudima. Neću razgovarati s onima koji žele najgore Srbiji', rekao je Vučić.

Vučić je opet govorio o tome zašto se on i Brnabić neće susresti s europarlamentarcima, ponovivši da nisu uskladili svoj dolazak sa predstavnicima vlasti u Srbiji, te da on već pet mjeseci ima zakazan odlazak u Davos gdje će se sastati s povjerenicom za proširenje EU Martom Kos. Istaknuo je da je 'Srbija na europskom putu i da ne želi da je itko ponižava, pa ni zastupnici Europskog parlamenta- Prema njegovim riječima, europarlamentarci dolaze kako bi u veljači ili ožujku napisali još jednu deklaraciju protiv Srbije.

Aleksandar Vučić Izvor: Pixsell / Autor: Milos Tesic/ATAImages/PIXSELL







