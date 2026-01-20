Vučić opisao ludnicu u Davosu i poslao poruku: 'Hrvatska je podcijenjena!'

Među mnogim svjetskim liderima na Svjetskom gospodarskog forumu u Davosu nalazi se i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji se u izjavi novinarima ponovno dotaknuo naoružavanja

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Srbija nastaviti ubrzano raditi na naoružavanju i opremanju svoje vojske i istaknuo kako vjeruje da će Vojska Srbije iduće godine ući u prvih 50 na rang listi "Global Firepower Index", na kojoj se ove godine nalazi na 63. mjestu. 'Brzo, snažno, s ogromnim ulaganjima, želimo zaštititi svoju zemlju, suverenitet svoje zemlje i boriti se za njezin opstanak, osigurati sigurnost i mir za naše građane, odvratiti svakog potencijalnog agresora', rekao je Vučić novinarima u Davosu upitan za komentar najnovije rang-liste „Global Firepower Indexa“, prema kojem se Srbija nalazi na 63. mjestu po vojnoj moći, a Hrvatska na 74. mjestu.

Vučić je rekao da smatra da i Srbija i Hrvatska zaslužuju bolje mjesto na toj listi te je ocijenio da je u toj rang listi podcijenjena snaga hrvatske vojske, kao i da nije uzeto u obzir ono što je Srbija stekla. 'Kao što mislim da nisu uzeli u obzir sve što imamo i ne znaju što smo dobili. Stoga vjerujem da mi i Hrvatska zaslužujemo bolje mjesto. Hrvatska ima izuzetno jaku vojsku i nitko tko je ozbiljan i odgovoran to ne bi smio podcijeniti', rekao je Vučić.

Europa nije spremna braniti Grenland Vučić je također rekao da je njegov zaključak da Europa nije spremna braniti Grenland vojnim sredstvima. 'Ono što vidim kroz poruke koje su objavili (Donald) Trump i (Mark) Rutte jest da će Europa snažno djelovati, ali ne mislim da su spremni braniti Grenland vojnim sredstvima. Ako smijem komentirati, to je moj zaključak, možda je pogrešan', rekao je Vučić.

'Svijet ide u ludom smjeru' Vučić je pozorno slušao govor predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen u Davosu. 'Iz njezina govora je jasno da je takozvani politički razvod Amerike i Europske unije trajan. Dva puta je ponovila želju za uspostavljanjem pune političke i ekonomske neovisnosti Europske unije. Upotrijebila je tri riječi kada je govorila o sankcijama, koje je nazvala velikom pogreškom. Rekla je da će odgovor biti proporcionalan, nepokolebljiv i da će biti jedinstveni', naglasio je. Video: MOL bi mogao kupiti NIS, što to znači za Hrvatsku?

