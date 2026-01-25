Vučić omalovažio delegaciju EP-a: Došli su nam u posjet nevažni ljudi

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić poručio je u nedjelju da Srbija ostaje na europskom putu, ali je omalovažio ovotjedni posjet delegacije EP-a ocijenivši da su je činili "nevažni ljudi", proeuropsku oporbu optužio da radi protiv države, a od vlade zatražio formiranje operativnog tima za eurointegracije

Vučić je, po povratku iz Davosa, u nedjelju za provladinu TV Prva rekao da je on na forumu u Švicarskoj imao "važnije susrete" nego što su bili razgovori europarlamentaraca u Beogradu. On je proeuropski dio parlamentarne oporbe optužio za "drsko i neodgovorno ponašanje" jer je u razgovoru s delegacijom EP-a od EU-a tražila personalizirane sankcije za dužnosnike u Srbiji umiješane u korupciju, kriminal i represiju prema prosvjednicima i nevladinim aktivistima. Nevažni ljudi Vučić je dodao da su devetočlanu delegaciju Odbora za vanjsku politiku EP-a činili "nevažni ljudi, koji su i u svojim zemljama nevažni, samo su našoj oporbi važni". Kasnije tijekom dana Vučić je na proširenoj sjednici vlade. kojoj je praktički predsjedao on, a ne premijer Đuro Macut koji ga je pozvao da sudjeluje, zatražio formiranje manjeg operativnog tima koji bi se bavio eurointegracijama i svakodnevno ga izvještavao što je učinjeno na europskom putu.

Taj tim bi, kako je predložio Vučić, trebao voditi veleposlanik u Bruxellesu Danijel Apostolović, a činili bi ga ministar za europske integracije Nemanja Starović, ministar pravde Nenad Vujić, predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, te još nekolicina dužnosnika. Zabrinjavajući signal Sumirajući u petak navečer posjet europarlamentaraca, šefica izaslanstva EP-a Marta Temido poručila je da EP "snažno podržava članstvo demokratske Srbije u Europskoj uniji i da je Srbija prioritet za europarlamentarce, što je razlog zašto posjeta Beogradu.