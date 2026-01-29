Vučić najavio: Srbija uvodi obvezni vojni rok

Novinarima u Beogradu kazao je da je pitanje hoće li se službeno krenuti sa služenjem vojnog roka od prosinca ili od ožujka (2027.).

'U narednih mjesec dana ili dva tu ćemo odluku donijeti i ići u Skupštinu Srbije (...), a od rujna ili listopada će se krenuti s evidentiranjem vojnih obveznika', rekao je Vučić.

Upitan zbog čega još nije odlučeno hoće li vojni rok biti obnovljen u prosincu ove ili ožujku iduće godine, Vučić je rekao da to ovisi o tijeku priprema. 'Moramo pripremiti sve objekte. Imamo dovoljno pušaka i čizama, ali postoje neke stvari koje još nisu potpuno spremne', rekao je.

Prema njegovim riječima, moraju se obnoviti regrutni centri te unaprijediti i obnoviti ambulante i druge stvari. 'To su važna pitanja jer želimo da to spremno dočekamo i da ti mladi ljudi provedu vojsku u najboljim uvjetima. Da steknu potrebnu odgovornost i ozbiljnost, kao i odnos prema patriotizmu', rekao je Vučić.