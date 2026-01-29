Vučić najavio: Srbija uvodi obvezni vojni rok

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će služenje obveznog vojnog roka od 75 dana početi od prosinca ove ili ožujka sljedeće godine te da će odluka o tome biti uskoro donesena
Novinarima u Beogradu kazao je da je pitanje hoće li se službeno krenuti sa služenjem vojnog roka od prosinca ili od ožujka (2027.).
'U narednih mjesec dana ili dva tu ćemo odluku donijeti i ići u Skupštinu Srbije (...), a od rujna ili listopada će se krenuti s evidentiranjem vojnih obveznika', rekao je Vučić.
Upitan zbog čega još nije odlučeno hoće li vojni rok biti obnovljen u prosincu ove ili ožujku iduće godine, Vučić je rekao da to ovisi o tijeku priprema. 'Moramo pripremiti sve objekte. Imamo dovoljno pušaka i čizama, ali postoje neke stvari koje još nisu potpuno spremne', rekao je.
Prema njegovim riječima, moraju se obnoviti regrutni centri te unaprijediti i obnoviti ambulante i druge stvari. 'To su važna pitanja jer želimo da to spremno dočekamo i da ti mladi ljudi provedu vojsku u najboljim uvjetima. Da steknu potrebnu odgovornost i ozbiljnost, kao i odnos prema patriotizmu', rekao je Vučić.
Odluka o obustavi obveze služenja vojnog roka u Srbiji donesena je krajem 2010. i počela se primjenjivati od 1. siječnja 2011. godine, kada se država odlučila za dobrovoljno služenje i profesionalnu vojsku. Predsjednik Srbije je 14. rujna 2024. godine potpisao suglasnost za ponovno uvođenje obveznog vojnog roka u trajanju od 75 dana, podsjeća Beta.
Vučić je danas u Domu garde na Topčideru kazao da se o vojnom roku razgovaralo tijekom analize stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti srpske vojske za 2025. godinu. Rekao je i da je vrlo zadovoljan rezultatima te naveo da država za sustav obrane i sigurnosti izdvaja 2,65 posto bruto društvenog proizvoda (BDP).
Vučić je ponovio da je izražena zabrinutost zbog formiranja vojnih saveza u okruženju, za koje je kazao da su protiv Srbije, ali bez preciziranja na koga se to odnosi. Rekao je i da se u skladu s tim 'ponašamo odgovorno i ozbiljno' te da država ne provocira bilo koga, ali želi odvratiti svakog tko bi izvršio agresiju na Srbiju.
Naveo je i da su 'drastično i dramatično' povećani obrambeni kapaciteti i ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane, a najavio je to za iduću godinu u svim drugim vidovima i rodovima vojske. Prema njegovim riječima, država sada ima rekordna izdvajanja za sustav i sigurnost, 'čak i nešto više' od 2,65 posto BDP-a, ali, kako je kazao, ne na najizravniji način. Rekao je i da od tog novca 54,1 posto ide za investicije, 12 posto za operativne troškove i ostalo za osobne troškove.