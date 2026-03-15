FOTO Politički dvoboj na ulicama Budimpešte: Orban i Magyar održali skupove u isto vrijeme

Mađarski premijer Viktor Orban u nedjelju je pokušao mobilizirati birače za, kako je rekao, "povijesne" izbore koji se održavaju 12. travnja, a pristaše oporbe istodobno su se masovno okupili na suparničkom skupu, nadajući se da će okončati Orbanovu šesnaestogodišnju vladavinu.

Nacionalistički mađarski vođa suočen je, kako smatraju analitičari, s najtežim pokušajem reizbora nakon trogodišnje stagnacije, porasta troškova života i uspona proeuropskog rivala kojega mnogi vide kao održivu alternativu. I Orbanov desničarski Fidesz i čelnik stranke desnog centra Tiszea, Peter Magyar, iskoristili su mađarski nacionalni dan 15. ožujka da bi pokazali svoju moć dok kampanja ulazi u ključnu fazu. Većina anketa daje Tiszi veliku prednost. Orbanovi simpatizeri ispunili cijeli trg Orban je rekao da je skup njegovih pristaša bio najveći tog tipa. Njegovi simpatizeri ispunili su cijeli glavni trg ispred parlamenta. Pristaše oporbe okupili su se na dugoj aveniji koja se proteže od obala Dunava do Trga heroja, gdje je predviđen Magyarov govor.

+7 Mađarske suparničke stranke organizirale velike skupove Izvor: EPA / Autor: Akos Kaiser HANDOUT

Odbacujući podatke o tomu da u anketama vodi njegov rival, Orban je rekao da bi cilj Fidesza trebao biti pokušaj postizanja boljih rezultata u odnosu na izbore 2022., kad je osvojio četvrtu uzastopnu uvjerljivu pobjedu.

"Moramo pobijediti, ali ne kao što nam je to uspjelo prije četiri godine, već puno uspješnije. Ne treba nam toliko glasova kao prije četiri godine, treba nam ih više. Moramo postići povijesnu pobjedu, jer će sljedeća vlada imati povijesnu odgovornost", rekao je. Dok većina anketa ukazuje na vodstvo Tisze, Fidesz donosi podatke o anketama po kojima i dalje vodi na putu do pobjede, premda njegovi protivnici tvrde da su takva istraživanja većinom provodili instituti s financijskim ili osobnim vezama s vladajućom strankom. "Vrijedno je napomenuti da su ankete znatno precijenile potporu oporbi uoči izbora 2022.", rekao je Andrius Tursa, analitičar think-tanka Teneo.

+10 Veliko okupljanje u Mađarskoj Izvor: EPA / Autor: Zsolt Czegledi