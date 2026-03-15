FOTO Politički dvoboj na ulicama Budimpešte: Orban i Magyar održali skupove u isto vrijeme

Mađarski premijer Viktor Orban u nedjelju je pokušao mobilizirati birače za, kako je rekao, "povijesne" izbore koji se održavaju 12. travnja, a pristaše oporbe istodobno su se masovno okupili na suparničkom skupu, nadajući se da će okončati Orbanovu šesnaestogodišnju vladavinu.
Nacionalistički mađarski vođa suočen je, kako smatraju analitičari, s najtežim pokušajem reizbora nakon trogodišnje stagnacije, porasta troškova života i uspona proeuropskog rivala kojega mnogi vide kao održivu alternativu.
I Orbanov desničarski Fidesz i čelnik stranke desnog centra Tiszea, Peter Magyar, iskoristili su mađarski nacionalni dan 15. ožujka da bi pokazali svoju moć dok kampanja ulazi u ključnu fazu. Većina anketa daje Tiszi veliku prednost.
Orbanovi simpatizeri ispunili cijeli trg
Orban je rekao da je skup njegovih pristaša bio najveći tog tipa. Njegovi simpatizeri ispunili su cijeli glavni trg ispred parlamenta. Pristaše oporbe okupili su se na dugoj aveniji koja se proteže od obala Dunava do Trga heroja, gdje je predviđen Magyarov govor.
Odbacujući podatke o tomu da u anketama vodi njegov rival, Orban je rekao da bi cilj Fidesza trebao biti pokušaj postizanja boljih rezultata u odnosu na izbore 2022., kad je osvojio četvrtu uzastopnu uvjerljivu pobjedu.
"Moramo pobijediti, ali ne kao što nam je to uspjelo prije četiri godine, već puno uspješnije. Ne treba nam toliko glasova kao prije četiri godine, treba nam ih više. Moramo postići povijesnu pobjedu, jer će sljedeća vlada imati povijesnu odgovornost", rekao je.
Dok većina anketa ukazuje na vodstvo Tisze, Fidesz donosi podatke o anketama po kojima i dalje vodi na putu do pobjede, premda njegovi protivnici tvrde da su takva istraživanja većinom provodili instituti s financijskim ili osobnim vezama s vladajućom strankom.
"Vrijedno je napomenuti da su ankete znatno precijenile potporu oporbi uoči izbora 2022.", rekao je Andrius Tursa, analitičar think-tanka Teneo.
Orban je glasanje predstavio kao izbor između rata i mira, a svoje je rivale optužio da Mađarsku planiraju uvući u rat koji bjesni u susjednoj Ukrajini od ruske invazije u veljači 2022. Optužbe su to koje oporba negira.
Premijer je već dugo u sukobu s EU-om u pogledu niza pitanja, među kojima je i ono o Ukrajini. Prkoseći Bruxellesu održava prisne odnose i veze s Moskvom, odbija slati oružje Ukrajini i kaže da se Kijev nikada neće moći pridružiti EU-u.
Magyar je Orbanovu kampanju ocijenio kao smiješnu "propagandu"
Pristaša Fidesza, Jozsef Lados, Orbana je nazvao "najboljim europskim političarem", rekavši da bi se Mađarska trebala držati njega umjesto da se kladi na Magyara kojega opisuje kao "avanturistu".
Magyar je Orbanovu kampanju ocijenio kao smiješnu "propagandu", no stranka Tisza oprezno se izjašnjava o Ukrajini te ističe da se protivi svakom brzom pristupanju Kijeva EU-u i da će to pitanje ponuditi na obvezujućem referendumu osvoji li vlast.
Neki pristaše oporbe smatraju da će izbori biti prekretnica te izražavaju zabrinutost zbog moguće korupcije i, kako su kazali, Orbanove politike koja uzrokuje razdor i neslaganje.
"Za nas je pitanje hoćemo li ostati ili otići", rekla je Noemi Szemerszki. "Mislim da ova zemlja ne može podnijeti još četiri godine vladavine Fidesza."