Tinejdžeru iz Bjelovara opečeno 95 posto tijela, bori se za život. Spominje se TikTok izazov

Šesnaestogodišnji dječak iz okolice Bjelovara nalazi se u kritičnom stanju te je priključen na respirator u Klinici za dječje bolesti u Zagrebu. Kako doznaje portal Bjelovar.live, dječak je u četvrtak zaprimljen u Općoj bolnici Bjelovar s teškim opeklinama trećeg stupnja na oko 95 posto tijela.

Zbog težine ozljeda prevezen je na daljnje liječenje u zagrebačku Klaićevu bolnicu, gdje je zadržan na intenzivnom liječenju.