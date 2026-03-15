Tinejdžeru iz Bjelovara opečeno 95 posto tijela, bori se za život. Spominje se TikTok izazov

S obzirom na to da je riječ o maloljetnoj osobi i da je policijsko istraživanje još u tijeku, više informacija očekuje se nakon završetka službenog postupanja nadležnih institucija
Šesnaestogodišnji dječak iz okolice Bjelovara nalazi se u kritičnom stanju te je priključen na respirator u Klinici za dječje bolesti u Zagrebu. Kako doznaje portal Bjelovar.live, dječak je u četvrtak zaprimljen u Općoj bolnici Bjelovar s teškim opeklinama trećeg stupnja na oko 95 posto tijela.
Zbog težine ozljeda prevezen je na daljnje liječenje u zagrebačku Klaićevu bolnicu, gdje je zadržan na intenzivnom liječenju.
Iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske potvrdili su da su zaprimili dojavu o događaju te kako je u tijeku kriminalističko istraživanje kojim se utvrđuju sve okolnosti.
Za sada nema službenih informacija o tome kako je došlo do ozljeđivanja. Ipak, spominje se mogućnost da je dječak navodno pokušao izvesti opasan izazov kakav se može vidjeti u nekim videozapisima na TikToku.