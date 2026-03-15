istraživanje u tijeku

Tinejdžeru iz Bjelovara opečeno 95 posto tijela, bori se za život. Spominje se TikTok izazov

I.J.

15.03.2026 u 20:06

Hitna pomoć
Hitna pomoć Izvor: Pixsell / Autor: Robert Anic/PIXSELL
Bionic
Reading

S obzirom na to da je riječ o maloljetnoj osobi i da je policijsko istraživanje još u tijeku, više informacija očekuje se nakon završetka službenog postupanja nadležnih institucija

Šesnaestogodišnji dječak iz okolice Bjelovara nalazi se u kritičnom stanju te je priključen na respirator u Klinici za dječje bolesti u Zagrebu. Kako doznaje portal Bjelovar.live, dječak je u četvrtak zaprimljen u Općoj bolnici Bjelovar s teškim opeklinama trećeg stupnja na oko 95 posto tijela.

Zbog težine ozljeda prevezen je na daljnje liječenje u zagrebačku Klaićevu bolnicu, gdje je zadržan na intenzivnom liječenju.

Iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske potvrdili su da su zaprimili dojavu o događaju te kako je u tijeku kriminalističko istraživanje kojim se utvrđuju sve okolnosti.

Za sada nema službenih informacija o tome kako je došlo do ozljeđivanja. Ipak, spominje se mogućnost da je dječak navodno pokušao izvesti opasan izazov kakav se može vidjeti u nekim videozapisima na TikToku.

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ORUŽANA PREPUCAVANJA

ORUŽANA PREPUCAVANJA

istraživanje u tijeku

istraživanje u tijeku

Tinejdžeru iz Bjelovara opečeno 95 posto tijela, bori se za život. Spominje se TikTok izazov
UOČI IZBORA

UOČI IZBORA

najpopularnije

Još vijesti