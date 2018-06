Vučetić protiv referenduma: Društvo koje diskriminira nacionalne manjine, diskriminirati će i branitelje

Saborski zastupnici radni tjedan nastavili su raspravom o izvještaju pučke pravobraniteljice, koju su započeli još jučer. Među onima koji je progovorio o diskriminaciji bio je i nezavisni Marko Vučetić, a pritom se osvrnuo i na referendumske inicijative

Govoreći u raspravi o izvještaju pučke pravobraniteljice nezavisni Marko Vučetić upozorio je kako se među nama kreću i djeluju ljudi koji su nositelji diskriminatorinih politika. 'Svi mi pozvani da promišljamo ono naše vječito sada u kojem djelujemo i da to naše vječito sada bude sada u kojem ćemo se mi odupirati svim diskriminacijama i svim negacijama i negiranjima ljudskih prava, da to nećemo svoditi niti na političku datost nego ćemo to svoditi na naš ljudski imperativ. Mi kao ljudi u našem vječitom sada moramo prepoznavati sve ove diskriminatorne kodove koji su ugrađeni u naše društvo, našu svijest, boriti se protiv takvih diskriminatornih kodova i učiti se živjeti u tolerantnom društvu, u društvu u kojem neće biti diskriminacije i u društvu koje će biti suživotno i koje će poticati tu rastuću ljudskost i koja će ta rastuća ljudskost dovoditi do sve snažnijeg, sve prihvatljivijeg i sve jačeg društva. Tek tada ćemo pokazati našu zrelost', kazao je Vučetić.

Podsjetio je na svoj istup vezan uz Istanbulsku konvenciju, a osvrnuo se i na aktualne referendumske inicijative. 'Ustajem i protiv ovih sadašnjih inicijativa koje pokušavaju moje kolege, sadašnje zastupnike nacionalnih manjina svesti na kolege koji su nepotpune, koji su nedostojne zastupničke pozicije, na kolege koji ne pripadaju u punoj mjeri ovom Domu i koji u punoj mjeri ne pripadaju ovom društvu budući su njih izabrali članovi ovog društva i građani koji bi trebali biti naši sugrađani. Negiranjem prava zastupnika nacionalnih manjina mi smo negirali i umanjili prava naših sugrađana, mi smo izvršili udar na građansko društvo, izvršili smo udar na građansku svijest i posijali smo nove opasne diskriminatorne kodove u naše građansko društvo', kazao je Vučetić. Kao društvo, dodao je, moramo se odlučiti hoćemo li razvijati politike koje će dovoditi do rastuće ljudskosti ili ćemo u potpunosti nestajati kao društvo. 'Ukoliko se odlučimo za ovaj nestanak kao društvo, onda nam više neće biti obvezujući katalog ljudskih prava niti ono što propisuje kakva ljudskost treba biti i kako se ljudskost zaštićuje, nego ćemo onda drugome prilaziti na način nekakvih prava koje ćemo pronalaziti recimo, u Zakonu o lovstvu jer ćemo druge ljude promatrati kao lovine, a sebe ćemo promatrati kao lovce i neko uskraćeno pravo koje nekome dajemo ćemo svesti na razinu društvene kreposti. Društvena krepost nije kad nekome oduzimate neka prava. Društvena krepost nije kad organizirate ljude da se pobune i da se animiraju, da se mobiliziraju protiv nečijeg prava. To nije društvena krepost, to je odsustvo ljudskosti i to su politike koje diskriminiraju', poručio je Vučetić. Replicirao mu je HDZ-ov Stevo Culej. 'Kolega Vučetiću, jedva sam ustao da vam odgovorim. Reko, vaš predivni govor me je duboko dirnuo, posebice kada ste spomenuli zrelost društva o prihvaćanju svih manjina i ugroženosti njihove, pa ja kao pripadnik većinskoga naroda kažem, bolje gay slikovnica nego ustaška šahovnica, neka nestane govnar Culej i cijeli njegov nakot, Tito vrati se, dovrši klanje ustaša i njihove djece da zauvijek ubijemo taj izrod, smrt fašizmu i svima koji ga simpatiziraju. Sve je to ono što svakodnevno se hrvatski čovjek, tema s kojom se suočavamo u ovome našem nazovi tolerantnom, a po izvješću netolerantnom društvu', rekao je Culej. Ubrzo mu je stigao i odgovor od Vučetića. 'Mi nećemo imati tolerantno društvo, dokle god, evo primjerice branitelji ne riješe svoj braniteljski status. U izvješću to stoji, da mnogi branitelji uopće nisu riješili ili većina branitelja da ih nije riješila na adekvatan način. To je društvo koje diskriminira branitelje. Trebate govoriti o diskriminaciji branitelja. Društvo koje diskriminira, ne diskriminira samo jednu populaciju. Društvo koje diskriminira nacionalne manjine, diskriminirati će i branitelje. Društvo koje diskriminira branitelje, diskriminirati će i nacionalne manjine. Mi napokon trebamo shvatiti da imamo ljudsko i protuljudsko djelovanje. Ljudsko djelovanje je djelovanje suživota, protuljudsko djelovanje je djelovanje koje diskriminira. A društvo koje diskriminira ne bira koga će diskriminirati, nego ima potrebu diskriminirati', kazao je Vučetić.