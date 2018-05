Romi se osjećaju diskriminirano, najviše kod zapošljavanja

Rezultati istraživanja baznih podataka za učinkovitu provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma predstavljeni u petak u Hrvatskom novinarskom domu pokazuju, među ostalim, kako se 28 posto ispitanika izjasnilo da su bili diskriminirani u prethodnoj godini, a da pri tome prednjači diskriminacija u području rada i zapošljavanja

Projekt se provodio tijekom 18 mjeseci od veljače prošle do kolovoza ove godine i sufinanicran je kroz program IPA 2012. za Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Provode ga tvrtka Ecorys Hrvatska d.o.o. i udruga Centar za mirovne studije (CMS), rečeno je na skupu.

U tu su svrhu provedene istraživačko analitičke, prezentacijske i edukacijske aktivnosti te uspostava web sučelja za praćenje provedbe Nacionalne strategije uljučivanja Roma od 2103. do 2020. kako bi se ispunili preduvjeti za integraciju Roma na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

V.d. ravnatelja Ureda Branko Sočanac istaknuo je kako je interes boljitak svih Roma te kako je romska problematika prepoznata od ove i prijašnjih hrvatskih vlada. Podsjetio je i na učinjeno do sada kroz donošenje nacionalnog programa i strategije, akcijskog plana. Naglasio je kako je cilj projekta informirati zainteresirane strane za -središnja tijela državne uprave, jedinice lokalne samouprave, urede i agencije pružanje analitičke potpore i temelj za poticanje daljnjeg rada.

Između ostalog, preliminarni rezultati istraživanja pokazuju da je u mjesecu koji je prethodio provedbi istraživanja 48 posto članova romskih kućanstava barem jednom išlo spavati gladno, a da je prosječna ukupna potrošnja kućanstva iznosila svega 2500 kuna, rekla je Sara Lalić iz CMS-a.

Nalazi provedenog istraživanja pokazuju da relativno visok postotak djece u dobi od 7 do 14 godina pohađa redovito osnovnu školu, odnosno 95 posto djece obuhvaćene istraživanjem. No, pokazuje i da znatno manji postotak mladih Roma pohađa srednju školu – svega 31 posto mladih od 15 do 18 godina obuhvaćenih istraživanjem pohađa srednju školu, premda 91 posto ispitanih roditelja kojima djeca pohađaju osnovnu školu, izrazito žele da njihova djeca nastave školovanje.

Koje su prepreke nastavku školovanja mladih Roma te razgovor o ostalim nalazima istraživanja u području obrazovanja, zapošljavanja, socijalne skrbi, zdravstvene zaštite, stanovanja i sudjelovanja u kulturnom, društvenom te političkom životu vodit će se tijekom nacionalnog predstavljanja tog sveobuhvatnog i multimetodološkog istraživanja, rekla je, uz ostalo, Lalić.