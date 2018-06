Predsjednica u Bruxellesu: Najveća mana članstva u EU je sloboda kretanja

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u posjetu je Bruxellesu gdje je održala predavanje na Centru za europsku politiku (European Policy Centre) na temu 'Pet godina hrvatskog članstva u Europskoj uniji: do sada učinjeno i pogled unaprijed'

'To što smo dio Europe, najvećeg područja na svijetu slobode, prosperiteta i šansi za sve je dugo bio san svih hrvatskih građana i to je bio dio naših planova s kraja 80-ih i početka 90-ih. Čak i tijekom razdoblja rata i pomibre radili smo na ispunjavanju kriterija za članstvo u Europskoj uniji iako formalno nismo bili uključeni u proces do samog trenutka potpisivanja sporazuma o pridruživanju i suradnji. Bila sam dio tog projekta dugo kao diplomatkinja, ministrica, u prvih nekoliko godina vodila sam taj proces. To je bio golem zadatak, znali smo da će naša tranzicija biti puno složenija od one drugih zemalja koje su se pridružil EU', rekla je Grabar-Kitarović u početku svog predavanja, prenosi N1.