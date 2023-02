Vrije u Saboru zbog najave smjene šefice Povjerenstva za sukob interesa; Jandroković: Preiskusni smo za ovakve kakvi ste vi

Saborska oporba prozvala je u četvrtak HDZ da pod kontrolu želi staviti Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, pita zašto se „smjenjuje“ sadašnja predsjednica toga tijela Nataša Novaković, a iz HDZ-a to odbacuju i uzvraćaju oporbi da se i na običnoj temi „nabacuje blatom“

Borić: Orešković je radom pokazala da ne drži do Povjerenstva

I Josip Borić (HDZ) kaže da su na temi Povjerenstva „najglasniji oni koji su bacili najveću ljagu na to tijelo, posebice Orešković“. Političkim angažmanom i korištenjem predmeta u kojima je donosila odluke za svoj politički rad, pokazala je da ne drži do takvog tijela, rekao je Borić. HSS-ov Kreš Beljak prozvao je pak Murganić da sudjeluje u farsi. „Glumite nekakvu demokratsku, široku, neovisnu priču, a u principu sami birate ljude koji će kontrolirati vas, odnosno vašu stranku i kriminal iz nje“, rekao je kolegici i dodao kako bi, da „ima imalo srama“, odbila u tome sudjelovati. Murganić mu je uzvratila da ju je izvrijeđao, i da je „glumac“ on, a da je ona samo govorila o postupku izbora Povjerenstva kako je to propisao zakon.

„Vi ste mene uvrijedili, reći mi da sam glumac je uvreda, nisam glumac, ja sam sitni prekršajac, a vi ste kriminalna banda“, izjavio je Beljak i dobio opomenu od predsjednika Sabora. Kud baš vi o lopovluku govorite, priznajete da ste sitni kriminalac, ako imate o sebi takvo mišljenje to vam ne daje pravo da druge vrijeđate, rekao mu je Gordan Jandroković.

Beljak: Priznajte, pola će vam se oprostiti

Rekao sam da sam sitni prekršajac, a vi ste pravomoćno osuđena kriminalna družina, priznajte i vi, budite kršćanin, pa priznajte, pa će vam se pola oprostiti, kazao je Beljak.

„Preiskusni smo za ovakve kakvi ste vi, to što agresivno namećete određene teze, pa mislite da ćemo ih prihvatiti, ne bumo“, uzvratio mu je Jandroković. Predsjednica Odbora Murganić opisala je koji su koraci prethodili završnoj listi s imenima četiriju kandidatkinja za predsjednicu i 11 kandidata za članove Povjerenstva. Postupak je počeo unatrag šest mjeseci, bio je temeljit i transparentan, rekla je Murganić, navodeći da je na javni poziv pristiglo 15 prijava, da dvoje kandidata nije ispunjavalo zakonske uvjete, a jedna je kandidatkinja odustala. Za mjesto predsjednice Povjerenstava kandidatkinje su Novaković, Aleksandra Jozić Ileković, članica Povjerenstva te Nike Nodilo- Lakoš i Ines Pavlačić.

Jozić- Ileković, Pavlačić i Nodilo- Lakoš kandidatkinje su i za članice Povjerenstva. Uz njih sto su i Tatjana Gojak, Željko Humek, Dražen Jović, Igor Lukač, Nikša Marušić, Ana Poljak, Tomislav Šunjić i Doris Ušalj. Neslužbeno, izgledna kandidatkinja za predsjednicu je Jozić Ileković.