Vrdoljak nakon odlaska Marije Puh poslao pismo HNS-ovcima

Nakon što je potpredsjednica HNS-a Marija Puh odlučila napustiti tu stranku, pismo je HNS-ovcima poslao predsjednik Ivan Vrdoljak

'Nažalost, toj tvrdnji činjenice ne idu u prilog, pa smo dojma da su ipak u toj odluci prevladali neki drugi, osobni interesi i da se takva konstrukcija koristi samo kao alibi za nastavak djelovanja u nekoj drugoj političkoj opciji. Naime, kada govorimo o političkoj razini, HNS je stranka svih građana, a Vlada mora podjednako voditi brigu o svim krajevima Hrvatske, neovisno o tome iz koje županije dolaze pojedini njezini dužnosnici ili saborski zastupnici iz parlamentarne većine. Kada pak govorimo o činjenicama na operativnoj razini - samo za klizišta, što je tema za koju se naša bivša potpredsjednica Puh posebno borila, što kroz ministarstva što kroz Hrvatske vode osigurano je oko 50 milijuna kuna. Od energetske obnove do komunalnih i drugih projekata, ulaganja države u Zagorje rastu i za dodatnih nekoliko desetaka milijuna kuna. Nijedna hrvatska Vlada prije nije toliko učinila za rješavanje tog problema', odgovara Vrdoljak .

Osvrnuo se i na situaciju u Krapinsko-zagorskom HNS-u, čiji je predsjednik Anđelko topolovec također napustio stranku prije tjedan dana. 'Jučer je održano i predsjedništvo Krapnisko - zagorske organizacije HNS-a te da su naši članovi, dožupan, načelnici i dužnosnici, članovi predsjedništva KZŽ-a, neugodno iznenađeni ovom odlukom, budući da je potpredsjednica uživala njihovu maksimalnu podršku i budući da su i sami dali golemi doprinos da postane saborska zastupnica. No, KZŽ nastavlja i dalje i već jučer je izabran v.d. predsjednika organizacije Robert Šplajt, što samo dokazuje snagu organizacije i njihovo povjerenje u HNS i ovu Vladu da radimo dobar posao, kako za cijelu Hrvatsku tako i za Zagorje', stoji u Vrdoljakovom pismu.

'Pred nama je mnogo izazova, od uvođenja boljeg obrazovanja za našu djecu do aktivnog sudjelovanja u kvalitetnoj poreznoj i mirovinskoj reformi s ciljem ostvarenja većih plaća i sigurnijih mirovina, te niza projekata u sektoru graditeljstva - od energetske obnove vrtića i škola pa sve do obiteljskih kuća, preko subvencioniranih stambenih kredita za mlade do digitalizacije svih postupaka u prostornom uređenju koji će građanima dokumente učiniti dostupnima na jedan klik, umjesto uobičajenog stajanja u redovima pred raznim šalterima. HNS je liberalna stranka kojoj je napredak cijelog društva i svih građana najvažniji i zato nastavljamo dalje punom parom uz vašu podršku. Naše konkretne rezultate za bolji život svakog pojedinca u Hrvatskoj građani će sasvim sigurno prepoznati na svim nadolazećim izborima', stoji u pismu Ivana Vrdoljaka.