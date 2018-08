Vozač Mercedesa bježao policiji, sedam puta prošao kroz crveno, vozio suprotnim smjerom pa pokušao pobjeći pješke

Nedjeljna akcija djelatnika PU zagrebačke, o kojoj je policija javnost obavijestila putem službenih stranica, nalikovala je najnapetijem akcijskom trileru i samo pukom srećom nitko od ostalih sudionika u prometu ili pješaka nije ozlijeđen

U nedjelju, 5. kolovoza oko 19.10 sati, redovnim nadzorom prometa kod Mosta slobode, policijski službenici II. postaje prometne policije Zagreb, radi utvrđenog prekršaja nepropisne brzine pokušali su zaustaviti osobni automobil mercedes A klase. Međutim, vozač nije postupio po jasno izdanoj naredbi policijskog službenika, nego je nastavio vožnju bježeći bez zaustavljanja, temeljem čega su policijski službenici, prateći ga, krenuli u potjeru.

Prateći mercedes, vozilo je prošlo kroz raskrižje ulica Kruge i Ulice grada Vukovara, vozeći dalje Ulicom grada Vukovara kroz raskrižje Avenije Marina Držića pa vozeći dalje u smjeru juga do Slavonske avenije pa opet u Ulicu Kruge do raskrižja s Ulicom grada Vukovara dalje prema Savskoj cesti, prošavši kroz sva raskrižja na znak crvenog svjetla za njegov smjer kretanja. Izbjegavajući policijsku pratnju, vozeći neprilagođenom brzinom između vozila naglim pokretima mijenjajući prometne trake ugrožavajući tako i druge sudionike u prometu, kod raskrižja Savske ceste s Tratinskom prešao je punu crtu na prometnu traku za kretanje vozila iz suprotna smjera, obilazeći zaustavljenu kolonu vozila te ušao u raskrižje sa Savskom cestom dok je za njegov smjer kretanja bilo uključeno crveno svjetlo. Krečući se Savskom u smjeru sjevera te dolaskom do raskrižja s Vodnikovom ulicom, skrenuo je Vodnikovu dok je za njegov smjer kretanja bilo upaljeno crveno svjetlo te se vozio po traci javnog gradskog prijevoza do Trga Marka Marulića skrenuvši u Vukotinovićevu ulicu ponovno na crveno svjetlo na semaforu.