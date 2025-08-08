nužan oprez

Policija pozvala hodočasnike da se prema Sinju kreću preporučenim trasama

V. B./Hina

08.08.2025 u 18:29

Hodočasnici u Sinju
Hodočasnici u Sinju Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
Splitsko-dalmatinska policija pozvala je hodočasnike koji će prema Sinju ići u noćima s 9. na 10. te s 14. na 15. kolovoza, kao i vozače na tim cestama, da poštuju upute i kreću se preporučenim trasama zbog sigurnosti svih sudionika u prometu

Najveći broj hodočasnika očekuje se iz smjerova Splita i Solina, Imotskog, Muća preko Sutine, Šestanovca, Blata na Cetini te iz smjera Bosne i Hercegovine, izvijestila je policija.

Vozači koji će prometovati dionicama cesta kojima će se kretati hodočasnici pozvani su da voze oprezno i usporeno, da poštuju privremenu prometnu signalizaciju te postupaju prema uputama i zapovijedima policijskih službenika na terenu.

Hodočasnicima je preporučeno da koriste isključivo predviđene trase te da hodaju nogostupom ili uz lijevi rub kolnika, a iznimno uz desni rub kolnika u situacijama kada je to sigurnije, primjerice u nepreglednim zavojima.

Također se pozivaju da se kreću u koloni jedan iza drugoga te koriste baterijske lampe, reflektirajuće prsluke, narukvice i svjetliju odjeću ili obuću, kako bi bili uočljiviji u prometu.

Policija podsjeća da je hodočasnicima strogo zabranjeno kretanje autocestom A1 te dionicom brze ceste D1 (Solin–Križice).

Vozači se obavještavaju da će stara cesta Solin–Klis biti zatvorena za promet 9./10. i 14./15. kolovoza od 20 sati, osim za stanare, a sav promet bit će preusmjeren na državnu cestu D1 (brza cesta Solin–Klis–Dugopolje).

Vozačima u tranzitu preporučuje se da u navedenim terminima koriste alternativne prometnice, a na sam blagdana Velike Gospe, 15. kolovoza, savjetuje im se da izbjegavaju prometovanje državnom cestom D1 kroz grad Sinj.

