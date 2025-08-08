Policija pozvala hodočasnike da se prema Sinju kreću preporučenim trasama

Najveći broj hodočasnika očekuje se iz smjerova Splita i Solina, Imotskog, Muća preko Sutine, Šestanovca, Blata na Cetini te iz smjera Bosne i Hercegovine, izvijestila je policija.

Vozači koji će prometovati dionicama cesta kojima će se kretati hodočasnici pozvani su da voze oprezno i usporeno, da poštuju privremenu prometnu signalizaciju te postupaju prema uputama i zapovijedima policijskih službenika na terenu.

Hodočasnicima je preporučeno da koriste isključivo predviđene trase te da hodaju nogostupom ili uz lijevi rub kolnika, a iznimno uz desni rub kolnika u situacijama kada je to sigurnije, primjerice u nepreglednim zavojima.