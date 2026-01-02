Švicarska proglasila pet dana žalosti, otkriveno kako je počeo požar?

Predsjednik Guy Parmelin kazao je da će zemlja imati pet dana žalosti opisujući požar kao jedno od najtraumatičnijih događaja u švicarskoj povijesti.

„Bila je to drama neviđenih razmjera“, rekao je, odajući počast mnogim „mladim životima koji su izgubljeni i prekinuti“.

Švicarska je dužna tim mladim ljudima čiji su „planovi, nade i snovi“ prekinuti, kao i osigurati da se takva tragedija nikada više ne ponovi, rekao je predsjednik.

Prskalice na šampanjcu uzrokovale požar?

Požar je izbio u 1,30 ujutro u četvrtak u baru Le Constellation, ali još nije jasno što je izazvalo vatru.