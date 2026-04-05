'Neki trgovci neopravdano dižu cijene': Vlada sutra odlučuje o novim cijenama goriva

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved najavio je za ponedjeljak telefonsku sjednicu Vlade na kojoj će odlučivati o cijenama goriva, a trgovce je pozvao da ne podižu neopravdano cijene.

Analizirat ćemo kretanje cijena nafte, analizirati mogućnosti i nakon sjednice Vlada će izvijestiti o konkretnim mjerama, u kojoj mjeri se cijene mogu ograničiti, izjavio je Medved u nedjelju nakon misnog slavlja za Uskrs u Zagrebačkoj katedrali.

Istaknuo je pritom da Vlada kontinuirano djeluje radi sigurnosti opskrbe i priuštivosti energenata. "Na tome smo do sada učinili veliki napor i činit ćemo to i ubuduće”, poručio je Medved, podsjetivši da bi trenutne cijene goriva bile puno veće bez vladinih mjera.

Mnogi neopravdano dižu cijene

Osim što na rast cijena energenata utječe rat na Bliskom istoku, Medved je ustvrdio kako je činjenica i da mnogi neopravdano podižu cijene te ih pozvao da to ne čine. „Pozivam sve, poglavito trgovce i pružatelje usluga, da ne podižu neopravdano cijene i neka to ne podvode pod okolnosti ratnih sukoba, a Vlada će učiniti sve da hrvatski građani imaju dostupne i priuštive energente”, poručio je.

Ponovio je da Vlada prati situaciju, analizira i da su sve opcije otvorene. "Jedno je sigurno, kao odgovorna Vlada, a to smo dokazali da jesmo u proteklih deset godina u svim krizama, učinit ćemo sve da pomognemo našim građanima, da cijena energenata bude priuštiva”, naglasio je Medved, dodavši da se rast cijena ne može u potpunosti zaustaviti, ali da se one mogu ograničiti.