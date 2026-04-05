MINISTAR objavio

'Neki trgovci neopravdano dižu cijene': Vlada sutra odlučuje o novim cijenama goriva

M.Č./Hina

05.04.2026 u 14:20

tportal
Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac
Bionic
Reading

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved najavio je za ponedjeljak telefonsku sjednicu Vlade na kojoj će odlučivati o cijenama goriva, a trgovce je pozvao da ne podižu neopravdano cijene

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved najavio je za ponedjeljak telefonsku sjednicu Vlade na kojoj će odlučivati o cijenama goriva, a trgovce je pozvao da ne podižu neopravdano cijene.

Analizirat ćemo kretanje cijena nafte, analizirati mogućnosti i nakon sjednice Vlada će izvijestiti o konkretnim mjerama, u kojoj mjeri se cijene mogu ograničiti, izjavio je Medved u nedjelju nakon misnog slavlja za Uskrs u Zagrebačkoj katedrali.

Istaknuo je pritom da Vlada kontinuirano djeluje radi sigurnosti opskrbe i priuštivosti energenata. "Na tome smo do sada učinili veliki napor i činit ćemo to i ubuduće”, poručio je Medved, podsjetivši da bi trenutne cijene goriva bile puno veće bez vladinih mjera.

Mnogi neopravdano dižu cijene

Osim što na rast cijena energenata utječe rat na Bliskom istoku, Medved je ustvrdio kako je činjenica i da mnogi neopravdano podižu cijene te ih pozvao da to ne čine. „Pozivam sve, poglavito trgovce i pružatelje usluga, da ne podižu neopravdano cijene i neka to ne podvode pod okolnosti ratnih sukoba, a Vlada će učiniti sve da hrvatski građani imaju dostupne i priuštive energente”, poručio je.

Ponovio je da Vlada prati situaciju, analizira i da su sve opcije otvorene. "Jedno je sigurno, kao odgovorna Vlada, a to smo dokazali da jesmo u proteklih deset godina u svim krizama, učinit ćemo sve da pomognemo našim građanima, da cijena energenata bude priuštiva”, naglasio je Medved, dodavši da se rast cijena ne može u potpunosti zaustaviti, ali da se one mogu ograničiti.

O sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost

Komentirao je i nedavno održanu sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost kazavši da je održana u skladu s ranije usuglašenim dnevnim redom i korektno te da su doneseni važni zaključci. "Jedan je onaj u pogledu resora obrane, daljnjeg razvoja, modernizacije i snaženja sektora obrane, a drugi je onaj u pogledu donošenja smjernica za rad sigurnosno-obavještajne zajednice”, kazao je.

"U današnje vrijeme važno je nastaviti kontinuitet modernizacije sustava obrane i nabavu najsuvremenije opreme za vojsku, a u odabiru će primat imati Hrvatska vojska, odgovorne osobe, načelnik Glavnog stožera i stručne osobe Ministarstva obrane”, odgovorio je Medved na novinarski upit o kupnji naoružanja.

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja uputio je uskrsnu čestitku građanima, naglasivši poruku mira, zajedništva i brige za najpotrebitije. "U ovom nesigurnom svijetu najvažnija je poruka mira, poruka da cijeli svijet učini napor da prestanu ratovi”, naglasio je.                                                                                 

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
RAT S IRANOM

RAT S IRANOM

Trump prijeti Irancima 'paklom u utorak, u 20 sati': Stigao mu odgovor

  • 22:05

    Britanci oborili više iranskih dronova Britansko Kraljevsko ratno zrakoplovstvo oborilo je tijekom noći "više iranskih dronova", navodi Ministarstvo obrane u priopćenju. Navodi se da britanski borbeni zrakoplovi Typhoon i F-35 nastavljaju svoje obrambene misije iznad istočnog Mediterana, Jordana, Bahreina i UAE-a, te da pružaju podršku zrakoplove za dopunjavanje gorivom u zraku RAF-a Voyager i helikoptere Merlin i Wildcat koji pripadaju Kraljevskoj mornarici. Dodaje se da su "mjere zaštite snaga u regiji i dalje na najvišoj razini" te da "nastavlja blisko surađivati" sa svojim saveznicima.

  • 21:39

    Iranci napali Haifu Izraelski mediji javljaju da je napadnut lučki grad Haifa. The Times of Israel navodi da je u gradu pričinjena znatna šteta na stambenim zgradama. Hitne službe navode da su četiri osobe ozlijeđene, među njima jedna teže.

  • 20:49

    Ghalibaf: 'Trump gura SAD prema živom paklu' Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad-Bagher Ghalibaf optužio je američkog predsjednika Donalda Trumpa da gura Sjedinjene Države prema "živom paklu" i upozorio da bi regija mogla "gorjeti". Reagirao je na Trumpove obnovljene prijetnje vezane uz rok do kojeg Iran mora postići dogovor s Washingtonom i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac. "Vaši nepromišljeni potezi vuku Sjedinjene Države u živi pakao za svaku obitelj, a cijela naša regija će gorjeti jer inzistirate na slijeđenju Netanyahuovih naredbi", napisao je Ghalibaf u objavi na engleskom jeziku na X u nedjelju. Dodao je: "Nemojte se zavaravati: Ratnim zločinima nećete ništa dobiti. Jedino pravo rješenje je poštivanje prava iranskog naroda i prekid ove opasne igre."
Hrvati otkrili kako bi glasali da su danas izbori: Jednoj stranci pada rejting
Preminuo Vlatko Cvrtila, jedan od vodećih hrvatskih stručnjaka za sigurnost

najpopularnije

Još vijesti