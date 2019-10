Vlada odgovorila sindikatima i pobrojala što je sve napravila za prosvjetare u svom mandatu

Glasnogovornik Vlade Marko Milić uputio je pisani odgovor prosvjetnim sindikatima koji su u štrajku i koji traže obnovu dijaloga

"Time smo od početka mandata pokazali i da držimo do digniteta i statusa svih zaposlenih u sustavu obrazovanja. Osnovica plaće do današnjeg dana porasla je za 11,5 posto, a Vlada je paralelno s konsolidacijom javnih financija dizala plaće svim državnim i javnim službenicima. To je potvrda da vodimo i vodit ćemo i dalje politiku plaća na odgovoran, sistemski i cjelovit način, gledajući širu sliku.

Zahvaljujući zdravom gospodarskom rastu koji se više ne temelji na zaduženju budućih naraštaja, nego na poreznom rasterećenju, strukturnim reformama, povećanju ulaganja i boljem korištenju europskih fondova osigurali smo u tri godine rast plaća, povećanje minimalca i rast mirovina.

Argumentacija koju imamo prilike čuti proteklih dana o tome da je uslijed toga što je proračun u suficitu, kao i što je proces izrade proračuna za 2020. godinu u tijeku ujedno i prigoda za vršiti pritisak na vladajuće za dodatno podizanje plaće pored svih dosadašnjih i predviđenih budućih povećanja, duboko je pogrešna i promašena te bi Hrvatsku vratila u politiku zaduživanja, a to bi onda dovelo do ponovnog pada kreditnog rejtinga, rasta kamata i posljedično ugrozilo daljnje povećanje plaća u narednim godinama. Taj scenarij nije povoljan ni za koga, zato smo ponudili najviše što je trenutno moguće, a jamči daljni rast plaća.

Tijekom posljednjih sastanaka, svjesni važnosti učitelja i obrazovanja za budućnost Hrvatske, Vlada je sindikatima u obrazovanju, unatoč tome što je granski kolektivni ugovor i dalje na snazi, ponudila povećanje dodataka na plaću za dva posto od 1. listopada ove i 2 posto od prvog lipnja iduće godine te nastavak razgovora o daljnjim povećanjima u nadolazećem razdoblju.

Smatramo to razumnom ponudom u postojećim okolnostima te stoga ne razumijemo potrebu za vašom odlukom o prekidu dijaloga i pokretanju štrajka svega mjesec dana nakon početka školske godine", stoji u odgovoru Vlade sindikatima koji potpisuje glasnogovornik Vlade Marko Milić.