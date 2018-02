Vlada angažirala slovenskog kapitalca: S jednim premijerom igra skvoš, drugom bio ministar

Savudrijski ribari dobili su moćnog zaštitnika u Sloveniji - njihove interese zastupat će poznati slovenski odvjetnik Miha Kozinc, kojeg je hrvatska Vlada angažirala da se žali na kazne koje su isporučene ribarima. No izbor ovakve odvjetničke face nije slučajan. Donosimo vam zanimljive crtice iz biografije Kozinca, koji se tijekom karijere više puta na neki način sudarao s interesima Hrvatske

Ovaj poznati 65-godišnji slovenski odvjetnik spada u kategoriju kapitalaca : dobar je s političarima, druži se s lijevom političko-društvenom kremom, bio je u dva navrata ministar pravosuđa, a najintenzivniji medijski tretman dobio je postavši odvjetnikom navodne žrtve u seks-skandalu slovenske inačice Milana Bandića, ljubljanskog gradonačelnika Zorana Jankovića . Uz to ga je slovenski politički emigrant optužio za suradnju s Udbom.

Naši dobro upućeni izvori govore nam kako je Kozinc uživao iznimno Drnovšekovo povjerenje te mu je ostao neformalni savjetnik i mnogo godina nakon izlaska iz vlade. Upravo je on, kaže nam naš izvor, bio alfa i omega famoznog sporazuma o razgraničenju koji su 2001. potpisali Janez Drnovšek i tadašnji hrvatski premijer Ivica Račan .

Kozinc, koji se hvali time kako igra skvoš s bivšim premijerom Janezom Janšom , poznatiji je pak po vezi s Janezom Drnovšekom. Kao ministar pravosuđa bio je u dvije Drnovšekove vlade. No ne u cijelom mandatu, već tijekom 1993. i 1994. godine.

Kozinc je zbog toga zasigurno dobro upoznat s hrvatsko-slovenskom problematikom. No pitanje je zar je za pisanje običnih žalbi za kazne trebalo angažirati odvjetnika s ovakvim pedigreom, čiji honorari sigurno nisu niski.

Naime protiv Jankovića se provodila istraga zbog malverzacija pri gradnji ljubljanskog stadiona Stožice, čiji je glavni zagovornik bio upravo on, te poslovanja njegova poduzeća Electa. U sklopu istrage Janković je bio praćen i prisluškivana mu je komunikacija, a dijelovi su i javno objavljeni.

To je ljubljanskog gradonačelnika uvelo u seks-aferu jer je istraga navela na zaključak da je Janković tražio seksualne usluge od mlade farmaceutkinje, za koju je onda posredovao pri dobivanju zaposlenja u gradskoj ljekarni kod njezinog šefa.

Tu u priču ulazi Kozinc te postaje odvjetnikom spomenute mlade farmaceutkinje. No medijima nije dugo trebalo da zaključe kako je u sukobu interesa jer u isto vrijeme zastupa i nju i gradsku vlast, kojoj je sada na čelu Janković. Kozinc se pravdao time kako to nije sukob interesa jer da je jedno on kao odvjetnik, a drugo njegov odvjetnički ured koji zastupa Ljubljanu.