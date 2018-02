Savudrijski ribari potpisali punomoć, Vlada za njih angažirala zanimljivog odvjetnika

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković u četvrtak je u Umagu održao sastanak s tridesetak uglavnom savudrijskih ribara kojima je osigurana pravna pomoć i do ponedjeljka će odvjetnički ured iz Ljubljane u ime ribara podnijeti žalbe na kazne koje su do sada dobili, a najavio je i da će Hrvatska otvoriti i ustavno-pravni postupak vezan uz dio odluke kojom im se prijeti prelaskom preko granice

'Odvjetnik je bio na sastanku s ribarima, prezentirao i pojasnio im je cijelu proceduru i u kojem će smjeru ona ići. Potpisane su punomoći a rok u kojem treba podnijeti žalbe na dosad pristigle prekršajne naloge je utorak. Mi ćemo žalbe podnijeti već u petak , one su u pripremi, kako ne bi bilo spora jesu li podnesene u roku', istaknuo je ministar Bošnjaković dodavši kako će Ministarstvo i dalje biti u kontaktu s predstavnicima ribara te da će 'imati punu podršku Vlade, kao i do sada'.

Predsjednik Ceha ribara Istarske županije Robert Momić izrazio je zadovoljstvo razgovorom u Umagu istaknuvši kako je time nastavljena dobra suradnja s Vladom.

'Dodijeljen nam je odvjetnik, ribari su potpisali punomoć. Vjerujem da će Ministarstvo pravodobno odgovoriti na sve te kazne' - istaknuo je Momić potvrdivši kako je do sada pristiglo ukupno devetnaest kazni. Savudrijski ribar Dieego Makovac, koji je zajedno sa suprugom dobio 18 kazni, kazao je da su ribari zasad zadovoljni.

'Angažiran je odvjetnički ured, mi nećemo to morati plaćati. Sve su žalbe proslijeđene. Par dana nećemo ići u sporno područje, uputit ćemo se do njihove crte pa ćemo vidjeti hoće li oni doći do same crte'- poručio je Makovac.