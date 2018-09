Više od 5.000 osumnjičenika za ratne zločine u BiH

Vlasti Bosne i Hercegovine morale bi pojačati napore kako bi u dogledno vrijeme bili procesuirani svi slučajevi ratnih zločina počinjeni u toj zemlji u razdoblju od 1992. do 1995. jer mjere koje su do sada poduzete nisu dostatne, a tisuće osumnjičenika i dalje su na slobodi, temeljni je zaljučak analize koju je provela misija OESS-a u BiH, čiji su nalazi objavljeni u četvrtak u Sarajevu

Državna strategija za procesuiranje ratnih zločina u BiH usvojena je 2008. godine sa smjernicama i rokovima, uključujući delegiranje slučajeva temeljem njihove složenosti državnom, odnosno tužiteljstvima na nižim razinama vlasti radi bržeg procesuiranja.

Prema podacima kojima raspolažu u misiji OESS-a najmanje je 5.300 osumnjičenika za ratne zločine u BiH

Strategija iz 2008. godine je predviđala da svi sudski postupci budu okončani do 2023. godine, a da do kraja 2015. bude dovršen rad na najsloženijim predmetima, no to se nije dogodilo.