Svjedoci vremena se prisjećaju: Je li Tuđman s Kleinom uistinu odbacivao optužnice za ratne zločine?

Je li prije više od 20 godina, na početku procesa mirne reintegracije, zasijano sjeme koje je danas izraslo u nezadovoljstvo velikog dijela javnosti zbog neprocesuiranja strašnih ratnih zločina u Vukovaru i Podunavlju? Naime, kako je kazao general Pavao Miljavac, a kasnije i HDZ-ov savjetnik Vladimir Šeks, zbog međunarodnog pritiska zaustavljeno je procesuiranje optužnica te ih je gotovo 90 posto odbačeno

Prema neslužbenim informacijama Novog lista, Vladimir Šeks je prošlog petka na sjednici Središnjeg odbora HDZ-a u Karancu kazao da je on kao javni tužitelj Hrvatske 1992. pokrenuo niz istraga o počiniteljima zločina u Domovinskom ratu, ali da je predsjednik Franjo Tuđman bio pod pritiskom međunarodne zajednice da se to ne radi.

Je li bio upoznat s takvim pritiscima, pitali smo tadašnjeg šefa hrvatske diplomacije Matu Granića. Kaže nam kako on nije osjećao pritiske, no da zna da je u 'procesu pregovaranja Jacques Paul Klein (američki diplomat koji je proveo mirnu reintegraciju hrvatskog Podunavlja, op.a.) s predsjednikom Tuđmanom razgovarao o broju optužnica koje će tek biti podnesene.

'Erdutski sporazum je dogovoren prva dva dana pregovora u Daytonu. Nismo željeli da pregovori o miru u Bosni u Daytonu počnu dok nismo završili pregovore o mirnoj reintegraciji… Jedan od naših uvjeta bio je da američki diplomat vodi misiju i to je bio uvjet koji su Amerikanci prihvatili. Imenovali su Kleina koji je imao odličan odnos s Tuđmanom, a koji je osobno najzaslužniji za uspješnu provedbu misije', smatra Granić. Postojao je i tim koji se bavio abolicijom , no ključne je odluke donosio Tuđman te je imao apsolutnu podršku Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Da je Tuđman zapravo dogovorio smanjenje broja optužnica koje se tiču Zakona o oprostu, tj. odnose se na oružanu pobunu, no ne i na ratne zločine, smatra umirovljeni general Pavao Miljavac.

'Da, postojao je velik broj optužnica, oko dvije tisuće. Taj je broj smanjen na 180, pa na 90. Cijela priča se svodi na to da nema oprosta za dokazani ratni zločin, nego se odnosio na sve one koji su imali pušku i bili u paravojnim jedinicama. Nije se odustalo od definiranih ratnih zločina', jasan je Miljavac te smatra da je neobično to da 'nitko nije otvarao slučaj Ovčara sve do 2017. godine'.

Da bi se razumjelo zašto se došlo do tog kompromisa, Miljavac podsjeća kako su se radile procjene vojne akcije za oslobađanje Podunavlja i zaključeno je da bi ljudski gubici bili veliki.

'Taj je dio naslonjen na Srbiju, prva crta bila je jako utvrđena, a velik problem bio je u Baranji, u kojoj je mogućnost manevra bila smanjena jer su minirali mostove. Imali smo obavještajnu informaciju o tome. Tu bi bio velik broj žrtava, a ljudski životi su nemjerljivi', zaključuje.

Šefica provedbe mirne reintegracije i tadašnja zamjenica predstojnika Ureda predsjednika Vesna Škare Ožbolt kaže za tportal kako se u to osjetljivo doba vodio rat listama, što je narušavalo ozračje u kojem je reintegracija trebala biti provedena. 'Kolale su liste od četiri tisuće, pa od šest tisuća pobunjenih Srba. Pa bi onda nastala i kontralista Hrvata', prisjeća se.