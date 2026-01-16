Više ljudi ubijeno u sukobima u Ugandi nakon spornih izbora

Rezultati koje je objavilo izborno povjerenstvo pokazuju da je Museveni osvojio preko 75% glasova na predsjedničkim izborima u četvrtak, na temelju prebrojavanja glasova s ​​59% biračkih mjesta. Njegov glavni izazivač, popularni pjevač Bobi Wine, zaostajao s oko 21 posto glasova potpore , a preostali glasovi podijeljeni su među šest drugih kandidata.

Nakon kampanje obilježene sukobima na oporbenim skupovima i široko rasprostranjenom represijom i zastrašivanjem prema procjeni Ujedinjenih naroda, glasanje je u četvrtak prošlo mirno. No, nasilje je izbilo tijekom noći u gradu Butambali, oko 55 km jugozapadno od glavnog grada Kampale, prema glasnogovorniku policije i zastupniku parlamenta iz tog područja, koji su dali različite verzije događaja.

Izbori su smatrani testom političke snage političkog veterana, 81-godišnjeg Musevenija, i njegove sposobnosti da spriječi nemire kakvi su potresli susjedne Tanzaniju i Keniju.

Museveni je odglasavši u četvrtak novinarima rekao da očekuje pobjedu s 80% glasova "ako ne bude varanja".

Suparnik Wine tvrdi da je tijekom izbora došlo do masovne prijevare i pozvao pristaše na prosvjed. Naime, izbori su održani uz ograničenje interneta za birače, za koje vlasti kažu da je bilo potrebno kako bi se spriječile "dezinformacije". Wineova stranka Platforma nacionalnog jedinstva (NUP) napisala je na svom računu na X-u kasno u četvrtak da su vojska i policija okružile Wineovu kuću u glavnom gradu Kampali, "čime su ga praktički stavile u kućni pritvor".

Glasnogovornik nacionalne policije Kituuma Rusoke rekao je za Reuters da nije svjestan da je Wine stavljen u kućni pritvor.