Vikend neće proći posve stabilno: Nedjelja bi nekima mogla donijeti probleme

U Slavoniji, Baranji i Srijemu jutro će biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom. Poslijepodne se očekuju duža razdoblja sunca. Puhat će slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar. Temperatura ujutro između 12 i 15 °C, a danju 18 do 21 °C, javlja HRT.

Slične vrijednosti bit će i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će prijepodne prevladavati oblaci uz mogućnost slabe kiše. Poslijepodne će se razvedriti, uz djelomice sunčano i uglavnom suho vrijeme. Vjetar većinom slab.

Na sjevernom Jadranu promjenjiva naoblaka i djelomično sunčano, dok će u Gorskom kotaru te u unutrašnjosti Istre povremeno biti više oblaka i ponegdje slabe kiše. Ujutro je u kotlinama moguća kratkotrajna magla. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature od 8 do 11 °C, uz obalu 13 do 16 °C, a dnevne 17 do 20 °C, na moru 22 do 24 °C.

U Dalmaciji još ljeto

Na srednjem Jadranu prevladavat će djelomice sunčano, ponegdje i vedrije. U unutrašnjosti Dalmacije ipak će biti umjerene do jače naoblake. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a more malo do umjereno valovito. Temperatura ujutro 10 do 12 °C, uz obalu i na otocima 16 do 19 °C, dok će danju porasti na 24 do 27 °C.

Na krajnjem jugu Hrvatske prevladavat će sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhat će slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperaturne vrijednosti slične kao na srednjem Jadranu.