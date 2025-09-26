BIT ĆE OLUJNO

Vikend neće proći posve stabilno: Nedjelja bi nekima mogla donijeti probleme

M.Č.

26.09.2025 u 07:10

Olujna bura
Olujna bura Izvor: Cropix / Autor: Ante Cizmic
Petak će većem dijelu Hrvatske donijeti sunčan dan, no ponegdje će pasti i malo kiše, a ujutro će se mjestimice stvarati magla. Vikend također neće proći posve stabilno; najveće promjene očekuju se u nedjelju, kada će na Jadranu biti i olujnih udara bure

U Slavoniji, Baranji i Srijemu jutro će biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom. Poslijepodne se očekuju duža razdoblja sunca. Puhat će slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar. Temperatura ujutro između 12 i 15 °C, a danju 18 do 21 °C, javlja HRT.

Slične vrijednosti bit će i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će prijepodne prevladavati oblaci uz mogućnost slabe kiše. Poslijepodne će se razvedriti, uz djelomice sunčano i uglavnom suho vrijeme. Vjetar većinom slab.

Na sjevernom Jadranu promjenjiva naoblaka i djelomično sunčano, dok će u Gorskom kotaru te u unutrašnjosti Istre povremeno biti više oblaka i ponegdje slabe kiše. Ujutro je u kotlinama moguća kratkotrajna magla. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature od 8 do 11 °C, uz obalu 13 do 16 °C, a dnevne 17 do 20 °C, na moru 22 do 24 °C.

U Dalmaciji još ljeto

Na srednjem Jadranu prevladavat će djelomice sunčano, ponegdje i vedrije. U unutrašnjosti Dalmacije ipak će biti umjerene do jače naoblake. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a more malo do umjereno valovito. Temperatura ujutro 10 do 12 °C, uz obalu i na otocima 16 do 19 °C, dok će danju porasti na 24 do 27 °C.

Na krajnjem jugu Hrvatske prevladavat će sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhat će slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperaturne vrijednosti slične kao na srednjem Jadranu.

Prognoza za vikend

U unutrašnjosti će i sljedećih dana biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Više oblaka očekuje se u gorskim područjima te u unutrašnjosti Dalmacije, gdje će mjestimice padati kiša, što će najizraženije biti u nedjelju. Puhat će slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar.

Na Jadranu će subota i ponedjeljak donijet će uglavnom suho i barem djelomice sunčano vrijeme. U nedjelju će biti promjenjivo i nestabilno, s kišom i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Na sjevernom dijelu puhat će umjerena bura, koja će u nedjelju ponegdje jačati, dok će u Dalmaciji prevladavati umjeren sjeverozapadnjak.

tportal
