Vika u Saboru: Reiner i Ćelić se sukobili s Raspudićima: 'Tko vas je stvorio? Nino Raspudić ili vaši otac i majka?'

Tijekom saborske rasprave o izmjeni Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti došlo je do prepirke zbog riječi Marije Selak Raspudić, na koje je reagirao HDZ-ov Ivan Ćelić pa je potpredsjednik Željko Reiner vikao na sve. SDP-ov Grbin mu je poklonio Poslovnik, a on je uzvratio Ustavom

'Žao mi je da nema predsjednika Jandrokovića da ga mogu pitati može li on pogledati u oči Ivu Sanadera, koji ga je stvorio ili Karamarka i Jadranku Kosor', poručila je Mostova Marija Selak Raspudić.

'Vidim dvije povrede Poslovnika bračnog para Raspudić, izvolite', dodao je.

Selak Raspudić se ustala i počela govoriti, na što je Reiner počeo urlati da joj nije dao riječ.

'Još uvijek ja predsjedavam i možete govoriti kad vam ja dam riječ', poručio je otresito na što je reagirao Nino Raspudić poručivši mu kako joj je rekao 'izvolite.'

'A što je vi kao suprug trebate braniti ili ja mogu s njom diskutirati', upitao je pa dao riječ Selak Raspudić koja se javila da je Ćelić povrijedio Poslovnik, pišu 24sata.

'Kolegica Selak Raspudić nje tvrdila, za razliku od Jandrokovića da ona ne gleda ljude u oči, da Jandroković ne može pogledati u oči Sanadera, Karamarka ili Kosor nego je samo rekla da bi ga to voljela pitati da je tu. To je bitna razlika. A to da Ćelić jednu stručnu profesoricu pita tko je nju stvorio, najbolje govore o njemu', poručio je Raspudić.

Reiner je galamio da izvoli sjesti.

'Ne koristite svoju poziciju da ušutkavate ljude. Rekli ste izvolite, a onda joj ne date govoriti', rekao mu je Raspudić pa je dobio opomenu jer nije htio sjesti i prestati govoriti nakon isteka vremena.

'Ja odlazim sa sjednice, a vi se naspavajte, prikupite koncentraciju pa onda predsjedajte, ovo je sramotno', rekao je Raspudić, pokupio svoje stvari i izašao iz sabornice.