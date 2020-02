[VIDEO] U Indiji će sklapati nove verzije kalašnjikova za borbu protiv maoista

Ove godine u Indiji bi trebala započeti serijska proizvodnja automatske puške AK-203, značajno modificirane verzije modela AK-103 koji proizvodi ruski koncern Kalašnjikov

Vijest o rusko-indijskoj suradnji priopćili su agenciji TASS predstavnici Federalne službe za vojno-tehničku suradnju Ruske Federacije (FSTVS) tijekom Međunarodnog sajma naoružanja i vojne tehnike DefExpo 2020, ovih dana održanog u Lahknau u indijskoj državi Uttar Pradesh.

'Prema ugovoru s indijskim ministarstvom obrane, predviđena je proizvodnja 650.000 komada automatskih pušaka, a vjerujemo kako će do kraja godine biti proizveden prvi kontingent suvremenog pješačkog naoružanja', ističe se u informativnoj službi FSTVS-a, prenosi portal Russia Beyond the Headlines.