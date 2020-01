Kalašnjikov kakvim je ubijao Filip Zavadlav kupili za 600 eura u manje od dva dana

Filif Zavadlav trostruko ubojstvo u Splitu počinio je automatskom puškom AK-47, tj. kalašnjikovim. Dok policija istražuje kako je došao do ovog oružja, reporter Jutarnjeg lista kupio je na crnom tržištu isti primjerak za 600 eura i to u manje od 50 sati

Šokantan splitski slučaj pokazao je koliko je to lako, ali i koliko može biti tragično. Policija istražuje kako je Filip Zavadlav došao u posjed ovog opasnog oružja, a s obzirom na to da je ono vojnog porijekla, u to su uključili kolege iz vojne policije, SOA-e i VSOA-e, piše Jutarnji list.