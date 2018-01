[VIDEO] Rusi testiraju nove topničke granate kojima će raketni pogon udvostručiti domet

Najnovija topnička granata koja se trenutno testira u Rusiji za dva će puta povećati efektivni domet samohodnog i vučnog topničkog oruđa

Kako piše portal Russia Beyond the Headlines, granata s uvećanim dometom proizvodit će se u dvije varijante, i to najvjerojatnije u kalibru 152 milimetra.

Granata će biti kompatibilna sa samohodnim haubicama 2S35 Koalicija-SV, ali i s postojećim samohodnim haubicama koje se nalaze u operativnoj uporabi ruske vojske Msta-S i vučnim haubicama Msta-B.