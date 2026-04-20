VIDEO Požar progutao stambenu zgradu u Grazu: Više osoba ozlijeđeno, poznat uzrok

U nedjelju navečer u Grazu je izbio veliki požar u stambenoj zgradi u području Kärntner Straße, zbog čega je na teren izašao velik broj hitnih službi. Stavljen je pod kontrolu oko 21.45 sati, no vatrogasci su na mjestu događaja ostali do kasno u noć
Vatra je izbila u prizemlju višestambene zgrade, a gust crni dim bio je vidljiv izdaleka. Područje oko zgrade bilo je ograđeno, a svi stanari su evakuirani. Prema prvim informacijama, oko 20 osoba zatražilo je liječničku pomoć zbog sumnje na trovanje dimom, prenosi Kronen Zeitung.
Vatrogasci iz Graza jutros su izvijestili da je požar izbio iz kutija za pohranu u prizemlju i potom se proširio.
Vatrogasci su intervenirali s 46 pripadnika i 11 vozila nakon što je dojava o požaru zaprimljena u 19.51 sati putem automatskog sustava za dojavu. Prema kasnijim informacijama, vatra je izbila u prostoru za odlaganje otpada i spremištima u prizemlju, odakle se proširila na pročelje zgrade.
Crveni križ u ponedjeljak ujutro izvijestio je da je 16 osoba prevezeno u bolnicu zbog udisanja dima, pet osoba zadobilo je srednje teške ozljede dok ih je 11 lakše ozlijeđeno. Teško ozlijeđenih nije bilo.
Zbog većeg broja ozlijeđenih aktiviran je protokol za izvanredne situacije, kojim su uključene sve bolnice u okolici kako bi se pacijenti rasporedili. Tim za krizne intervencije pružio je pomoć i neozlijeđenim stanarima, kojima su podijeljene deke i voda.