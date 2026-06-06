USKE ULICE, TEŠKI UVJETI

Buknuo požar u splitskom Varošu, vatrogasci ga obuzdali

B. S. / Hina

06.06.2026 u 20:55

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Požar koji je u subotu izbio na stambenom objektu u Križevoj ulici u splitskom Varošu stavljen je pod kontrolu oko 20 sati, a 16 vatrogasaca spriječilo je njegovo širenje na okolne kuće u staroj gradskoj jezgri, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar.

Dojava o požaru zaprimljena je oko 19 sati.

Na intervenciju je upućeno ukupno 16 vatrogasaca sa šest vozila. Sudjelovalo je 13 vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Split s pet vozila te tri vatrogasca Dobrovoljnog vatrogasnog društva Split s jednim vozilom.

Požar je lokaliziran u 20 sati, nakon čega su vatrogasci nastavili sanaciju požarišta kako bi spriječili ponovno izbijanje vatre.

Intervencija se odvijala u otežanim uvjetima zbog uskih ulica i specifične konfiguracije starog dijela grada, no požar nije zahvatio susjedne objekte.

Na mjestu događaja bili su i policijski službenici koji su osiguravali područje.

Nakon završetka intervencije bit će proveden očevid kojim će se utvrditi uzrok požara i sve okolnosti događaja.

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