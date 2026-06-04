(VIDEO) Novi incident sa zrakoplovom, propao mu stajni trap: Nekoliko je ozlijeđenih

Nekoliko članova osoblja ozlijeđeno je u četvrtak kada je neočekivano propao stajni trap zrakoplova Boeing 787 u zračnoj luci Frankfurt, priopćila je Lufthansa
"Putnici još nisu bili ukrcani”, rekao je glasnogovornik tvrtke u priopćenju poslanom elektroničkom poštom, dodajući da su se u trenutku incidenta u zrakoplovu nalazili članovi posade i zemaljsko osoblje.
"Nekoliko radnika je ozlijeđeno i primaju liječničku pomoć”, dodala je tvrtka.
Fotoreporter Reutersa vidio je više vozila hitne pomoći oko dvomotornog širokotrupnog zrakoplova koji je djelomično ležao na trupu.
Incident se dogodio u 12.45 sati, a zrakoplov je trebao poletjeti u Los Angeles kao let LH450, priopćila je Lufthansa.
"Zajedno s nadležnim tijelima istražujemo točne okolnosti događaja”, navela je tvrtka.
Boeing 787, od kojeg Lufthansa koristi varijantu 787-9, relativno je novi avion u floti kompanije.