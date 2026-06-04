Boeing 787

(VIDEO) Novi incident sa zrakoplovom, propao mu stajni trap: Nekoliko je ozlijeđenih

M.Da./Hina

04.06.2026 u 16:29

Incident s Boeingom 787 u Njemačkoj
Incident s Boeingom 787 u Njemačkoj Izvor: Društvene mreže / Autor: Screenshot: X/Turbine Traveller, Neven Brnjas
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Nekoliko članova osoblja ozlijeđeno je u četvrtak kada je neočekivano propao stajni trap zrakoplova Boeing 787 u zračnoj luci Frankfurt, priopćila je Lufthansa

"Putnici još nisu bili ukrcani”, rekao je glasnogovornik tvrtke u priopćenju poslanom elektroničkom poštom, dodajući da su se u trenutku incidenta u zrakoplovu nalazili članovi posade i zemaljsko osoblje.

"Nekoliko radnika je ozlijeđeno i primaju liječničku pomoć”, dodala je tvrtka.

Fotoreporter Reutersa vidio je više vozila hitne pomoći oko dvomotornog širokotrupnog zrakoplova koji je djelomično ležao na trupu.

Incident se dogodio u 12.45 sati, a zrakoplov je trebao poletjeti u Los Angeles kao let LH450, priopćila je Lufthansa.

"Zajedno s nadležnim tijelima istražujemo točne okolnosti događaja”, navela je tvrtka.

Boeing 787, od kojeg Lufthansa koristi varijantu 787-9, relativno je novi avion u floti kompanije.

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