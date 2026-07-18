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Srbi uhvatili 'jednokratne' ruske agente? Trebali su napraviti sabotažu u Njemačkoj

M.Da.

18.07.2026 u 11:23

tportal
Izvor: EPA / Autor: ANDREJ CUKIC
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Dvojica muškaraca uhićena u lipnju na granici Srbije i Mađarske nosila su sa sobom eksploziv. Njemački mediji pišu kako su oni, po nalogu ruskih tajnih službi, trebali izvršiti sabotažu u njihovoj zemlji

Dvije osobe uhićene su početkom lipnja na granici Srbije i Mađarske. Više javno tužiteljstvo u Subotici potvrdilo je za N1 Srbija da ih tereti za više kaznenih djela.

No, zanimljivo je da srpske obavještajne službe već mjesec dana šute o B.D. i Đ.S., iako im je pritvor određen dvaput. Naime, oni su na granici uhvaćeni s eksplozivom. Njemački Bild piše da je riječ o "jednokratnim" ruskim agentima, odnosno osobama koje su tajne službe angažirale za jednu akciju.

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Oni trebali počiniti sabotažu u Njemačkoj, što je potvrdio i tamošnji ministar unutrašnjih poslova Alexander Dobrindt, ali ne ulazeći u detalje, jer istraga još uvijek traje. Navodno je meta bila jedna tvornica oružja.

Subotičko tužiteljstvo tvrdi da su dvojica osumnjičena za nedozvoljenu proizvodnju, promet te posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari u suradnji. B.D. se još tereti za tri kaznena djela falsificiranja službenih isprava.

Više detalja o ovom slučaju nema. Tako se ne zna jesu li uhićeni državljani Srbije ili neke druge zemlje, kao niti to što je dosad istragom utvrđeno. Mađarski mediji pišu da se istraga u Njemačkoj vodi u punoj tajnosti.

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