VIDEO Nesvakidašnji prizor iz Makarske: Rasplesani zaštitari postali pravi hit

Nakon velikog finala WTA Makarska Opena atmosfera se iz sportskog terena preselila ravno na plesni podij, a posebnu pažnju ukrala su dva zaštitara
Najveće iznenađenje večeri nisu bile pjesme, nego zaštitari koji su se potpuno opustili i prepustili ritmu. Njihovi spontani plesni pokreti izazvali su oduševljenje okupljenih, a snimke su ubrzo preplavile društvene mreže i postale pravi hit.
Snimka je objavljena i na službenim mrežama turnira. 'Kad bismo morali odabrati jedan omiljeni trenutak... to bi mogao biti ovaj', stoji u potpisu.
Organizatori ističu kako je makarski turnir poznat po vrhunskoj atmosferi, odličnoj zabavi i jedinstvenom ambijentu.
'Turnir u Makarskoj poznat je po vrhunskoj atmosferi, odličnoj zabavi i prekrasnom ambijentu pa ne čudi da su ga tenisačice proglasile drugim najboljim turnirom na svijetu. Iza sebe je ostavio više od 50 prestižnih destinacija, sad znate i zbog čega', poručili su organizatori.