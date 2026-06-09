VIDEO Nesvakidašnji prizor iz Makarske: Rasplesani zaštitari postali pravi hit

Najveće iznenađenje večeri nisu bile pjesme, nego zaštitari koji su se potpuno opustili i prepustili ritmu. Njihovi spontani plesni pokreti izazvali su oduševljenje okupljenih, a snimke su ubrzo preplavile društvene mreže i postale pravi hit.

Snimka je objavljena i na službenim mrežama turnira. 'Kad bismo morali odabrati jedan omiljeni trenutak... to bi mogao biti ovaj', stoji u potpisu.