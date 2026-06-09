ponijela ih atmosfera

VIDEO Nesvakidašnji prizor iz Makarske: Rasplesani zaštitari postali pravi hit

M. Šu.

09.06.2026 u 22:14

tportal
Izvor: Društvene mreže / Autor: Makarska open
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Nakon velikog finala WTA Makarska Opena atmosfera se iz sportskog terena preselila ravno na plesni podij, a posebnu pažnju ukrala su dva zaštitara

Najveće iznenađenje večeri nisu bile pjesme, nego zaštitari koji su se potpuno opustili i prepustili ritmu. Njihovi spontani plesni pokreti izazvali su oduševljenje okupljenih, a snimke su ubrzo preplavile društvene mreže i postale pravi hit.

Snimka je objavljena i na službenim mrežama turnira. 'Kad bismo morali odabrati jedan omiljeni trenutak... to bi mogao biti ovaj', stoji u potpisu.

Organizatori ističu kako je makarski turnir poznat po vrhunskoj atmosferi, odličnoj zabavi i jedinstvenom ambijentu.

'Turnir u Makarskoj poznat je po vrhunskoj atmosferi, odličnoj zabavi i prekrasnom ambijentu pa ne čudi da su ga tenisačice proglasile drugim najboljim turnirom na svijetu. Iza sebe je ostavio više od 50 prestižnih destinacija, sad znate i zbog čega', poručili su organizatori.

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