VIDEO Milorad Dodik još jednom pokazao što misli o BiH: Pogledajte što je učinio tijekom himne

Na konstituiranju Parlamenta Republike Srpske intonirana je i himna BiH, na koju je Milorad Dodik, zajedno sa Sinišom Karanom neprimjereno reagirao
Parlament Republike Srpske konstituiran je u ponedjeljak na sjednici u Banjoj Luci, a dosadašnja vladajuća koalicija koju predvodi stranka Milorada Dodika uspjela je okupiti dvotrećinsku većinu glasova nakon što je osigurala prelazak dvoje oporbenih zastupnika u njene redove.
Novi saziv Narodne skupštine RS-a izabran je na općim izborima koji su u BiH održani 4. listopada, a Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) na čijem je čelu Dodik dobio je 34 od 83 mandata.
Zajedno sa šest manjih stranaka koje su u nedjelju potvrdile postizborno savezništvo sa SNSD-om Dodik je okupio većinu koja ima 54 zastupnika, a onda su osigurali da se toj većini pridruže po jedan zastupnik izabran na listama Srpske demokratske stranke (SDS) i Pokreta sigurna Srpska (PSS) banjolučkog gradonačelnika Draška Stanivukovića koji je sa 12 zastupnika postao najjača oporbena stranka.
Ostao sjediti
Vladajuća većina tako je dobila osigurane glasove 56 zastupnika što čini dvije trećine pa mogu donositi kakve god odluke žele, uključujući promjene entitetskog ustava.
Za predsjednika Narodne skupštine RS izabran je Nenad Stevandić koji je i do sada bio na toj dužnosti i postao poznat po brutalnom vrijeđanju oporbenih zastupnika.
Sam početak sjednice obilježio je incident čiji je akter bio Dodik koji je sjedio u prvom redu s najvišim dužnosnicima entiteta, a ostao je sjediti i tijekom intoniranja himne BiH zajedno s dosadašnjim predsjednikom RS-a Sinišom Karanom, dok su svi drugi stajali. Sve su zabilježile i kamere, a snimke njegova ponašanja šire se društvenim mrežama.