VIDEO Milorad Dodik još jednom pokazao što misli o BiH: Pogledajte što je učinio tijekom himne

Parlament Republike Srpske konstituiran je u ponedjeljak na sjednici u Banjoj Luci, a dosadašnja vladajuća koalicija koju predvodi stranka Milorada Dodika uspjela je okupiti dvotrećinsku većinu glasova nakon što je osigurala prelazak dvoje oporbenih zastupnika u njene redove.

Novi saziv Narodne skupštine RS-a izabran je na općim izborima koji su u BiH održani 4. listopada, a Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) na čijem je čelu Dodik dobio je 34 od 83 mandata.

Zajedno sa šest manjih stranaka koje su u nedjelju potvrdile postizborno savezništvo sa SNSD-om Dodik je okupio većinu koja ima 54 zastupnika, a onda su osigurali da se toj većini pridruže po jedan zastupnik izabran na listama Srpske demokratske stranke (SDS) i Pokreta sigurna Srpska (PSS) banjolučkog gradonačelnika Draška Stanivukovića koji je sa 12 zastupnika postao najjača oporbena stranka.